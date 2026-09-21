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Gobernar, con facultades o sin ellas

“Al primer ministro le toca ser más creativo, flexible y persuasivo. Y al gobierno le toca gobernar y tomar decisiones”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Los resultados de todas las últimas encuestas debilitan la posición del Ejecutivo en su intento de presionar a la Cámara de Diputados para que apruebe el paquete completo de las facultades solicitadas. Y, por el contrario, le ofrece a la oposición un mayor margen de maniobra para forzar que el Ejecutivo reduzca su solicitud a lo más urgente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.