El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Pedido de facultades legislativas del Ejecutivo: ¿qué temas específicos o claves debería priorizar?

En su mensaje a la nación, la presidenta Keiko Fujimori dijo que, para enfrentar “retos urgentes” como los efectos del fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana, su gobierno emitirá decretos de urgencia y pedirá facultades legislativas al Congreso. Esto último ya se trabaja en el Consejo de Ministros. En este escenario, ¿la solicitud al Parlamento debería priorizar puntos específicos o incluir otros temas cruciales? Franco Olcese y Paulo Vilca opinan al respecto.

    Franco Olcese
    Por

    Socio del Centro Wiñaq

    Paulo Vilca
    Por

    es investigador del Instituto de Estudios Peruanos

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.