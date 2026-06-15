El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

¿Gobierno de unidad nacional y partido político de empresarios?

“Debemos volver a tener un oficialismo y una oposición fuertes, que coordinen, pero que se vigilen mutuamente”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Quién gobierne a partir del 28 de julio, ¿debe hacerlo solo o en alianza?, esta es una decisión que no solo compete a quien gane, sino, primordialmente, a quienes eventualmente sean convocados.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.