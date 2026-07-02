Gobierno destina recursos para El Niño, Liga contra el Cáncer busca voluntarios y Venezuela enfrenta devastadora crisis a una semana del terremoto

En el Semáforo de este 2 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el MEF destinó S/300 millones adicionales para anticiparse al fenómeno de El Niño mediante el Proyecto de Ley 14799/2025-PE. Segundo, la Liga contra el Cáncer convoca voluntarios para su Colecta 2026, una iniciativa clave para la prevención y la solidaridad. Finalmente, tras los devastadores terremotos en Venezuela, la comunidad internacional debe exigir ayuda humanitaria inmediata y sin trabas del régimen.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Una respuesta fiscal que protege vidas ante El Niño

El Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la conducción del ministro Rodolfo Acuña, dio una señal positiva al destinar S/300 millones adicionales para enfrentar el fenómeno de El Niño, en el marco del Proyecto de Ley 14799/2025-PE. Esta decisión, sumada a las medidas previas del mismo proyecto, es un primer paso para que el Estado actúe con anticipación con miras a un desastre natural anunciado y no solo reaccione ante la tragedia.

🟢Convocan a voluntarios para colecta

La Liga contra el Cáncer, institución sin fines de lucro fundada en 1950 y dedicada a la prevención oncológica en el Perú, convoca a voluntarios para su Colecta 2026 en agosto. En un país donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte, este llamado ciudadano es profundamente valioso. Formar parte como voluntario de esta colecta no solo salva vidas ajenas: construye una sociedad más empática y comprometida.

🔴La tragedia que el mundo no puede ignorar

Una semana después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, Venezuela contabiliza 2.295 muertos, 11.267 heridos y 12.841 damnificados, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Con 782 réplicas registradas y un estimado de casi 59.000 edificaciones dañadas o destruidas, la magnitud del desastre es colosal. La comunidad internacional debe exigir acceso humanitario pleno, transparente e inmediato y el régimen de Delcy Rodríguez no debe obstaculizar el ingreso de esta ayuda.