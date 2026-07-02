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Gobierno destina recursos para El Niño, Liga contra el Cáncer busca voluntarios y Venezuela enfrenta devastadora crisis a una semana del terremoto

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 2 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Liga contra el Cáncer convoca a voluntarios para salvar más vidas.
    Liga contra el Cáncer convoca a voluntarios para salvar más vidas.

    En el Semáforo de este 2 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el MEF destinó S/300 millones adicionales para anticiparse al fenómeno de El Niño mediante el Proyecto de Ley 14799/2025-PE. Segundo, la Liga contra el Cáncer convoca voluntarios para su Colecta 2026, una iniciativa clave para la prevención y la solidaridad. Finalmente, tras los devastadores terremotos en Venezuela, la comunidad internacional debe exigir ayuda humanitaria inmediata y sin trabas del régimen.

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