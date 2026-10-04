Gobierno restringe celulares escolares, diputados no envían leyes al Senado y sicarios asesinan a dos choferes por extorsión

En el Semáforo de este domingo 4 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la restricción de celulares en colegios mediante el Decreto Supremo 018-2026-Minedu acierta para recuperar la atención en las aulas, exigiendo ahora una estricta supervisión de las UGEL. Segundo, resulta inaceptable la parálisis de la Cámara de Diputados que, tras 45 días, aún no envía textos al Senado y posterga debates urgentes como la inseguridad. Finalmente, la imparable extorsión en Lima y Callao dejó dos choferes asesinados y un niño herido, exigiendo al gobierno inteligencia y protección inmediata.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Aulas sin pantallas de celulares

El Decreto Supremo 018-2026-Minedu acierta al restringir celulares en colegios públicos y privados. Con esto, las aulas recuperarán atención, conversación y lectura frente a la distracción permanente de las pantallas. Esta nueva norma admite excepciones razonables: emergencias, salud y fines pedagógicos, y además prohíbe sanciones humillantes y exige avisos visibles. Ahora importa la aplicación: las UGEL deben supervisar con seriedad y los directores actualizar reglamentos sin demora.

🔴Cuarenta y cinco días de silencio

Cuarenta y cinco días después de instaladas las comisiones, el Senado no ha recibido ni un solo texto de la Cámara de Diputados. La bicameralidad se vendió como mejor filtro legislativo, pero hoy exhibe lentitud y excusas: la delegación de facultades lo habría absorbido todo. Mientras tanto, el país espera respuestas ante la inseguridad, El Niño y servicios deficientes. Exigimos a los diputados ordenar su agenda, dictaminar con urgencia y rendir cuentas. El Perú no puede seguir con un Legislativo detenido.

🔴Asesinatos a choferes no tienen cuando parar

Tres ataques sicarios en menos de 24 horas dejaron dos choferes muertos y un niño de cuatro años herido en el cuello. Lima y el Callao vuelven a ser territorio de extorsionadores que cobran cupos con balas. Es inaceptable que trabajar al volante equivalga a jugarse la vida. Exigimos al gobierno y a la policía inteligencia efectiva, protección a transportistas y condenas ejemplares. Sin resultados concretos, la ciudadanía seguirá enterrando conductores mientras las autoridades prometen.