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Gobierno restringe celulares escolares, diputados no envían leyes al Senado y sicarios asesinan a dos choferes por extorsión

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 4 de octubre.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    El uso de celulares en colegios públicos y privados quedan restringidos desde que se publiquen los reglamentos de cada instituto educativo. (Foto: El Peruano)
    El uso de celulares en colegios públicos y privados quedan restringidos desde que se publiquen los reglamentos de cada instituto educativo. (Foto: El Peruano)

    En el Semáforo de este domingo 4 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la restricción de celulares en colegios mediante el Decreto Supremo 018-2026-Minedu acierta para recuperar la atención en las aulas, exigiendo ahora una estricta supervisión de las UGEL. Segundo, resulta inaceptable la parálisis de la Cámara de Diputados que, tras 45 días, aún no envía textos al Senado y posterga debates urgentes como la inseguridad. Finalmente, la imparable extorsión en Lima y Callao dejó dos choferes asesinados y un niño herido, exigiendo al gobierno inteligencia y protección inmediata.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.