Golpista suelta en plaza

¿Un banco contrataría al atracador que intentó asaltarlo? ¿Una fábrica daría trabajo al saboteador que intentó destruirla? Suena increíble, pero puede ocurrir en el Perú. Betssy Chávez, la golpista cómplice de Pedro Castillo que estuvo detenida y que es juzgada por intentar disolver el Congreso, está a punto de ser contratada como asesora en ese poder del Estado.

El autor intelectual de esta burla contra la institucionalidad es nada menos que Roberto Sánchez, otro oscuro personaje que inicialmente estuvo investigado e involucrado en la maraña golpista, pero que se salvó de ir a juicio oral gracias a las argucias de sus abogados.

Un concierto de negligencias orquestó la liberación de Betssy Chávez. Primero fue la fiscalía, que pidió la prolongación de su prisión preventiva un día antes de que esta venciera. Luego el Poder Judicial, que la resolvió fuera del plazo. La defensa de la ex primera ministra recurrió al Tribunal Constitucional, que concedió el recurso y dispuso su excarcelación.

La lugarteniente de Pedro Castillo, la alumna más aplicada de la cátedra de odio de Aníbal Torres, no tiene ninguna medida restrictiva. No tiene impedimento de salida del país. La fiscalía desistió del pedido de extender su prisión preventiva. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que solicite asilo a una embajada afín al castillismo, pero lo cierto es que tranquilamente podría salir por el aeropuerto o por cualquier puesto fronterizo. Si se fugara del país, el principal responsable será el Ministerio Público.

Su liberación es una afrenta a la institución para la que ahora pretende trabajar. Y es la confirmación de que una democracia boba baja la guardia frente a sus enemigos. Su regreso al Congreso como asesora de Roberto Sánchez será un ultraje al Estado de derecho. Aquel que el 7 de diciembre del 2022 estuvo en peligro por la aventura golpista de Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros tantos secuaces.