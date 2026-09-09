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Gonzalo Bueno gana en Sevilla, inseguridad frena a las mypes y asesinan al hermano del alcalde de Pataz

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 9 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Gonzalo Bueno vs Billy Harris EN VIVO: hora, fecha y canal para ver el partido por la primera ronda de la qualy del US Open 2026.
    Gonzalo Bueno vs Billy Harris EN VIVO: hora, fecha y canal para ver el partido por la primera ronda de la qualy del US Open 2026.

    En el Semáforo de este miércoles 9 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Gonzalo Bueno remontó para ganar el Challenger de Sevilla, confirmando el avance del tenis peruano y la necesidad de mayor respaldo a los jóvenes deportistas. Segundo, la delincuencia frena el crecimiento del 52% de las mypes, lo que exige medidas efectivas de inteligencia y protección ciudadana. Finalmente, el asesinato del hermano del alcalde de Pataz en Trujillo evidencia la impunidad del crimen organizado y demanda una respuesta urgente de las autoridades.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.