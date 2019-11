Dante describe el primer círculo del infierno como “oscuro, profundo y brumoso”, lleno de suspiros de profunda tristeza. Se refiere al Limbo, el hogar de almas desafortunadas atrapadas para siempre entre el Cielo y el Infierno. Esto describe perfectamente la situación de pesadilla en la que Gran Bretaña se encuentra después de tres años de lucha para liberarse de sus lazos con la Unión Europea (UE). Esta semana, los líderes de la UE acordaron retrasar el plazo del ‘brexit’ por otros tres meses, prolongando una vez más el enfrentamiento entre los miembros del Parlamento que votaron para irse y aquellos que quieren una salida “más suave” o quedarse en la UE. Significa que Boris Johnson ha fallado en su promesa de “hacerlo o morir” para alcanzar el ‘brexit’ en Halloween. Cuando una resolución de la crisis parecía alcanzable, el objetivo se ha alejado una vez más. Debido a la frustración, el primer ministro Boris Johnson ha convocado una elección, basándose en la creencia de que, si gana, le permitiría impulsar su estancado acuerdo de retiro, que abre el camino para que Gran Bretaña salga de Europa. Para su sorpresa, el opositor Partido Laborista cambió de opinión y respaldó una elección el 12 de diciembre. Entonces, ¿serán suficientes las elecciones para romper el estancamiento del ‘brexit’? La respuesta corta es que probablemente no. Con una victoria estrecha para Johnson como el resultado más probable, el resultado electoral hará poco para cambiar el equilibrio de poder en el Parlamento, o terminar con este estancamiento político terminal.

En este momento, el pueblo británico ya está acostumbrado a vivir en el limbo, desgastado por las advertencias sobre los riesgos de abandonar la UE sin un acuerdo o con el acuerdo equivocado. Después del ‘brexit’, dicen los apocalípticos, Londres perderá su condición de capital financiera, las empresas eliminarán miles de empleos y los supermercados se llenarán de pollo clorado a medida que las importaciones estadounidenses inunden el país. Sin embargo, para aquellas personas que votaron Sí al ‘brexit’ en el 2016, el mensaje sigue siendo el mismo: “¡Ignoren las advertencias, solo háganlo!”. Los partidarios del ‘brexit’ están enojados porque el Parlamento no ha cumplido los deseos de la gente. En lugar de representar las opiniones expresadas por los votantes en sus distritos, algunos miembros del Parlamento han cambiado de bando para tratar de bloquear el ‘brexit’. Después de tres años de ‘impasse’, queda muy claro que no existe un punto medio entre las facciones opuestas sobre el tema. En particular, las conversaciones están estancadas en cómo resolver el estatus de Irlanda del Norte después del ‘brexit’ en relación con su vecino de la UE, la República de Irlanda. El dilema se trata de cómo manejar una antigua disputa entre dos identidades étnicas y religiosas que comparten un solo territorio insular. Poner una frontera dura entre estos dos estados podría reavivar la violencia sectaria que se prolongó durante décadas. La solución de Johnson es temporalmente difuminar el estatus de Irlanda del Norte, una propuesta que ya ha enojado a los unionistas en ese país que insisten en que la provincia debe permanecer completamente dentro del Reino Unido.

Aparte del problema irlandés, hay un área de preocupación aún mayor: los términos del acuerdo de retiro en sí, que amenazan con comprometer la autonomía británica, dejándola en una forma de limbo aún peor, al menos en el corto y mediano plazo. El acuerdo establece los términos para la transición desde que Gran Bretaña abandone formalmente la UE hasta finales del 2020, con la opción de extenderla si se necesita más tiempo. En lugar de recuperar el control, Gran Bretaña seguiría sujeta a las leyes de la UE, pero ahora sin opinar sobre cómo aplica sus reglas, ni siquiera sobre cuestiones cruciales como el estatus futuro de Irlanda del Norte. Para entonces, Gran Bretaña habría pagado la enorme tarifa de salida de 50 mil millones de dólares, dejándolo con mucho menos poder de negociación cuando se trate de renegociar acuerdos comerciales con líderes de la UE.

Entonces, aunque la prisa de Johnson para liberar al país del limbo es comprensible, la medida no debería tener ningún precio. La alternativa, por supuesto, es irse sin un acuerdo, desencadenando un escenario potencialmente caótico en el que las nuevas reglas comerciales entrarían en juego de la noche a la mañana. Correctamente visto como la opción “borde del acantilado”, el “no acuerdo” como último recurso no debe descartarse. El ‘brexit’ fue un voto por la autonomía política. Cualquier acuerdo que no cumpla con eso se sentirá como el “compromiso del infierno” que, al menos metafóricamente, el país tendría toda la eternidad para lamentar.