Gran triunfo de Daniella Rosas en Brasil, crisis de pescadores en Pisco y fuerte terremoto en Colombia

En el Semáforo de este martes 11 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, celebramos el triunfo de la surfista Daniella Rosas al ganar el QS 4000 de Natal, Brasil, que la impulsa al segundo puesto del ránking sudamericano y confirma que el respaldo estatal impulsa al deporte nacional. Segundo, alertamos sobre el abandono de unas 4.000 familias de pescadores artesanales en Pisco, que enfrentan escasez de recurso, oleajes anómalos y vedas sin apoyo del Ministerio de la Producción. Finalmente, el devastador sismo de 7,4 en Colombia, con más de un centenar de muertos y graves daños, expone la vulnerabilidad sísmica regional y exige al Perú revisar con urgencia sus protocolos antisísmicos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El Perú brilla en las olas de Brasil

Daniella Rosas volvió a poner en alto el nombre del Perú al conquistar el QS 4000 de Natal, Brasil, tras vencer en la final a la brasileña María Eduarda Cesar con un contundente 12,50 frente a 10,67. El triunfo la impulsa al segundo lugar del ránking sudamericano de la WSL y confirma el crecimiento sostenido del surf peruano. Su participación en el programa Lima 2027 del IPD demuestra que el respaldo institucional rinde frutos y merece celebrarse con orgullo.

🔴Pescadores de Pisco abandonados a su suerte

Cerca de 100 embarcaciones artesanales quedaron varadas en Pisco mientras casi 4.000 familias pesqueras enfrentan una grave crisis por la escasez de peces, el oleaje anómalo y vedas que consideran injustificadas. Que los pescadores deban vender sus botes por falta de ingresos revela una desatención estatal ante un sector históricamente vulnerable. Las autoridades del Ministerio de la Producción no pueden seguir postergando su visita ni las decisiones urgentes. Urge evaluar dar un soporte.

🔴Otra advertencia para la región

Un terremoto de magnitud 7,4 devastó gran parte de Colombia, dejando más de un centenar de fallecidos, miles de viviendas dañadas y varios aeropuertos paralizados, una tragedia que expone la fragilidad de la infraestructura regional frente a sismos de esta intensidad. El desastre exige revisar con urgencia los protocolos de construcción antisísmica. El Perú también debe tomar esta tragedia como una segunda advertencia tras lo ocurrido en Venezuela.