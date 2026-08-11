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Gran triunfo de Daniella Rosas en Brasil, crisis de pescadores en Pisco y fuerte terremoto en Colombia

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 11 de agosto.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Daniella Rosas vuelve a celebrar en el surf: ganó el QS 4000 de Natal y suma puntos clave. Foto: IPD
    Daniella Rosas vuelve a celebrar en el surf: ganó el QS 4000 de Natal y suma puntos clave. Foto: IPD

    En el Semáforo de este martes 11 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, celebramos el triunfo de la surfista Daniella Rosas al ganar el QS 4000 de Natal, Brasil, que la impulsa al segundo puesto del ránking sudamericano y confirma que el respaldo estatal impulsa al deporte nacional. Segundo, alertamos sobre el abandono de unas 4.000 familias de pescadores artesanales en Pisco, que enfrentan escasez de recurso, oleajes anómalos y vedas sin apoyo del Ministerio de la Producción. Finalmente, el devastador sismo de 7,4 en Colombia, con más de un centenar de muertos y graves daños, expone la vulnerabilidad sísmica regional y exige al Perú revisar con urgencia sus protocolos antisísmicos.

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