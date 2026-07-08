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Guardia nacional: una opción estratégica para la gestión del riesgo de desastres, el desarrollo territorial y el orden interno

“El problema no es legal sino de capacidad institucional: los Gobiernos Regionales tienen la responsabilidad de gestionar emergencias y seguridad ciudadana, pero carecen de medios permanentes, entrenados y equipados para ejecutarla”.

    Omar Gonzalo Noriega Ramírez
    Por

    Investigador Asociado – Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional (CEGESEN)

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Ralph Zapata)
    (Foto: Ralph Zapata)

    El 20 de febrero de 2026, las torrenteras de Arequipa cobraron seis vidas y afectaron más de 1,200 viviendas. Como analicé en mi artículo “La Raíz Conceptual de la Ineficiencia en Gestión de Riesgo de Desastres”, publicado en El Comercio el 11 de abril de 2026, el problema no fue meteorológico sino institucional: el Gobierno Regional devolvió un estudio de 23 volúmenes de la Autoridad Nacional del Agua que identificaba 40 puntos críticos y advertía que 180 mil personas estarían en riesgo. No ejecutar ese estudio fue una decisión —o más bien, una omisión— que costó vidas.

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