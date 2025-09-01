En el Semáforo de este lunes 1 de setiembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, los congresistas Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial) y Guido Bellido (Podemos Perú) serán sometidos a un juicio en la Corte Suprema de Justicia por el delito de obstrucción a una investigación por terrorismo. Segundo, si bien ya culminó la participación del Team Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, esta vez los selecciones peruanos obtuvieron menos medallas que en Cali-Valle 2021, la edición anterior del evento deportivo. Por último, en las redes sociales se venden combis y coasters que ya no deberían circular porque cumplieron su ciclo de vida útil. Los vendedores incluso afirman que estos vehículos tienen sus autorizaciones vigentes.

🟢 BERMEJO Y BELLIDO IRÁN A JUICIO ANTE LA CORTE SUPREMA

Los congresistas Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial) y Guido Bellido (Podemos Perú) afrontarán un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de obstrucción a una investigación por terrorismo. Ambos son acusados de impedir que un testigo declare contra ellos en una indagación por presunta afiliación terrorista. Para ambos legisladores, que se perfilan como candidatos para las elecciones del 2026, la fiscalía ha pedido siete años y medio de prisión.

🟡 EL BALANCE DEL TEAM PERÚ EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR

La participación del Team Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 ya terminó. En total, el equipo peruano, compuesto por 115 deportistas, logró 23 medallas en 13 disciplinas. De esas preseas, tres fueron de oro, cinco de plata y 15 de bronce. Si bien hay que destacar el resultado de los deportistas nacionales, este no fue tan bueno como el que se logró en los anteriores juegos, Cali-Valle 2021, en los que se obtuvieron 35 medallas: seis de oro, 15 de plata y 14 de bronce.

🔴 COMBIS VIEJAS SE VENDEN EN LAS REDES SOCIALES

En medio del cuestionado proceso de chatarreo de unidades de transporte público, en las redes sociales hay cientos de avisos de venta de combis y coasters, pese a que tienen signos de deterioro y ya cumplieron su ciclo de vida útil. Los precios llegan hasta S/60 mil. Aunque la mayoría de las ventas se concentra en Lima Metropolitana, también se ofrecen en las regiones. Cuando El Comercio contactó a los vendedores, dijeron que los vehículos están en buen estado y que tienen sus autorizaciones vigentes.