Los testimonios de Jaime Villanueva, el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, no solo son importantes en la búsqueda de la verdad, sino que resultan preocupantes porque confirmarían el modo en el que se viene manejando el Ministerio Público, la institución encargada de perseguir el delito.

Según los dichos de Villanueva, las investigaciones emblemáticas del Caso Lava Jato habrían tenido algunas motivaciones que no tendrían nada que ver con la persecución del delito.

Pero ahora se ha agregado un nuevo ingrediente a esta trama y es la participación de la prensa y de un periodista en particular: Gustavo Gorriti, director del portal IDL-Reporteros.

Según el testimonio de Villanueva, en una conversación con el fiscal Rafael Vela, este la habría dicho: “Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García porque yo le di toda la información para cercar a García”. La misión de un periodista no es cercar a nadie, sino buscar la verdad.

Además, la versión de Villanueva afirma que fue el periodista Gustavo Gorriti quien habría diseñado “la estrategia de investigación” del llamado Caso Cocteles, que no es otra cosa que la investigación por lavado de activos que se sigue al partido Fuerza Popular y que llevó a prisión a Keiko Fujimori hasta en tres oportunidades. Según el exasesor, los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela habrían acudido a la casa de Gorriti para este fin, tal como lo consigna una nota aparecida el jueves en este Diario bajo el título de: “Jaime Villanueva arroja más sombras sobre el equipo fiscal Lava Jato”.

Ayer, Gustavo Gorriti conversó con la abogada Rosa María Palacios en radio Santa Rosa. En esta entrevista, contó que los fiscales Vela y Pérez lo buscaron porque él y su equipo periodístico ya venían investigando el caso de corrupción de las constructoras brasileñas incluso antes de que estallara el Caso Lava Jato.

“En determinado momento la gente de la fiscalía nos llama, como se ha hecho en otros casos”, dijo.

Respecto a las reuniones en su casa –tal como alega Villanueva–, Gorriti respondió: “Yo converso con mucha gente, en algunos casos, por razones de conveniencia de la misma entrevista, eso ha tenido lugar en muchos sitios, algunos de los cuales ha podido ser mi casa”.

Si bien se entiende que lo natural de un periodista es contar con fuentes de información, esta interacción profesional no podría transformarse en “dirigir una investigación fiscal”, como lo asegura el testigo Villanueva, cuyos dichos deben corroborarse.

La misión del periodista ha de enfocarse en la búsqueda de la verdad más allá de cualquier activismo. Por eso, “el periodismo, según como se ejerza, puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios”.

*En el diálogo con Palacios, Gorriti confirmó que padece cáncer. Esperamos que pueda superar esta situación