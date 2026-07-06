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¿Habrá oposición política?

“A la hora de institucionalizar el conflicto y los acuerdos, y de canalizar democráticamente la disputa política, los partidos opositores serán tan responsables como el oficialismo”.

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    Ilustración: Víctor Aguilar
    Ilustración: Víctor Aguilar

    El interés político está concentrado, hoy por hoy, en las iniciativas que adoptará pronto la presidenta electa, como la composición del gabinete y el premierato. Sin embargo, otra interrogante del futuro político cercano, en directa relación con el juego democrático, es si los partidos no oficialistas constituirán una oposición política o por lo menos una mixtura de resistencia con acuerdos puntuales según el tema en debate.

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