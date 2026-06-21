El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en
Solo para suscriptores

Hago lo que quiero

“Ni las leyes ni los jueces ni los electores lo detienen. ‘Soy soltero y hago lo que quiero’, resuelve Rafael López Aliaga”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Foto: Julio Reaño (GEC)
    Composición: El Comercio / Foto: Julio Reaño (GEC)

    “Soy soltero y hago lo que quiero” sería la versión masculina de la canción que popularizaron Las Vengadoras. Es la letra que parece haber inspirado al excandidato a la presidencia Rafael López Aliaga.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.