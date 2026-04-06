Los locales de votación en Lima y Callao, mayor alcance de campaña contra infractores de tránsito y el Perú pierde más médicos de los que recibe

En el Semáforo de este lunes 6 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la ONPE habilitará 2.260 locales de votación en Lima Metropolitana y el Callao para las elecciones generales del domingo 12 de abril. La mayoría estará en instituciones educativas y en universidades. El segundo tema: la campaña #NoTePases amplió el alcance de su sistema de papeletas ciudadanas en las principales carreteras del país en un contexto marcado por la Semana Santa. Por último: un estudio que siguió a más de 68.000 médicos, entre 1994 y el 2021, revela un gran problema para el Perú: desde el 2016 salen más médicos que los que llegan al país.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Locales de votación en Lima y el Callao

Para las elecciones del 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales habilitará un total de 2.260 locales de votación en Lima Metropolitana y el Callao. La mayoría estará en instituciones educativas y universidades. Los que más mesas de sufragio tendrán son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 100, y la Universidad Ricardo Palma, con 80. En el Callao, los centros con más mesas son el estadio Campolo Alcalde (La Perla), con 46, y la Universidad Federico Villarreal (local F01L01 ), con 42.

🟢 Mayor alcance de campaña contra infractores

La campaña #NoTePases, impulsada por El Comercio, extendió el alcance de su sistema de papeletas ciudadanas en las principales carreteras del país en un contexto marcado por el movimiento vehicular de la Semana Santa. Además de reportar la invasión del carril de emergencia, ahora se podrá denunciar cualquier infracción al Reglamento Nacional de Tránsito en vías nacionales como la Panamericana Sur, Panamericana Norte y la Carretera Central. Las denuncias se canalizan en el WhatsApp 937714189.

🔴 El Perú pierde más médicos de los que recibe

Un estudio publicado en “International Journal of Health Governance”, que siguió a más de 68.000 médicos entre 1994 y el 2021, evidencia un gran problema para el Perú: desde el 2016 salen más médicos que los que llegan. En el período 2019-2021, el déficit neto incluso llegó a 427 profesionales. Lo peor es que la tendencia no se habría detenido. En el 2023, España, principal destino de los médicos peruanos, homologó un récord histórico de 8.747 títulos médicos extranjeros, un 179% más que en el 2017.