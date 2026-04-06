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Los locales de votación en Lima y Callao, mayor alcance de campaña contra infractores de tránsito y el Perú pierde más médicos de los que recibe

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 6 de abril.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    El uso irresponsable de las vías auxiliares evita que el personal de rescate atienda una emergencia. Además, puede incrementar el tráfico. Foto: Jesús Saucedo / GEC
    El uso irresponsable de las vías auxiliares evita que el personal de rescate atienda una emergencia. Además, puede incrementar el tráfico. Foto: Jesús Saucedo / GEC
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

    En el Semáforo de este lunes 6 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la ONPE habilitará 2.260 locales de votación en Lima Metropolitana y el Callao para las elecciones generales del domingo 12 de abril. La mayoría estará en instituciones educativas y en universidades. El segundo tema: la campaña #NoTePases amplió el alcance de su sistema de papeletas ciudadanas en las principales carreteras del país en un contexto marcado por la Semana Santa. Por último: un estudio que siguió a más de 68.000 médicos, entre 1994 y el 2021, revela un gran problema para el Perú: desde el 2016 salen más médicos que los que llegan al país.

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