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Hay Festival en Arequipa, amenaza a la formalización minera y riesgos para el nuevo Jorge Chávez

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 6 de noviembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Fachada del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao. (Foto: EFE)
    Fachada del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao. (Foto: EFE)

    En el Semáforo de este viernes 6 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Arequipa vuelve a ser epicentro cultural con una nueva edición del Hay Festival. Segundo, una propuesta para extender el Reinfo hasta el 2028 amenaza con debilitar la formalización minera. Finalmente, el fenómeno de El Niño pone en riesgo la infraestructura del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez ante posibles desbordes del río Rímac.

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