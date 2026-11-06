Hay Festival en Arequipa, amenaza a la formalización minera y riesgos para el nuevo Jorge Chávez

En el Semáforo de este viernes 6 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Arequipa vuelve a ser epicentro cultural con una nueva edición del Hay Festival. Segundo, una propuesta para extender el Reinfo hasta el 2028 amenaza con debilitar la formalización minera. Finalmente, el fenómeno de El Niño pone en riesgo la infraestructura del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez ante posibles desbordes del río Rímac.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Arequipa es nuevamente epicentro de la cultura

El Hay Festival que se realiza en la Ciudad Blanca inauguró su duodécima edición con 156 invitados de 20 países y una programación que se extenderá hasta el 8 de noviembre. El encuentro reúne a escritores, científicos, músicos y artistas, y tiene entre sus figuras destacadas a la cineasta limeña Rose Lowder, quien presentará una selección de su obra. Desde el 2015, el festival ha fortalecido a Arequipa como un punto importante del pensamiento y la creación cultural.

🔴Amenaza a la formalización minera

La bancada de Juntos por el Perú presentó un proyecto para extender el Reinfo hasta diciembre del 2028, pese a que su vigencia culmina este año. La iniciativa vuelve a poner en riesgo el proceso de formalización minera y podría prolongar un mecanismo cuestionado por facilitar la continuidad de actividades ilegales. Una nueva prórroga, sin fiscalización efectiva ni sanciones, debilitaría la lucha contra la minería ilegal y agravaría sus impactos ambientales y sociales en el país.

🔴El Niño pone riesgo al nuevo aeropuerto

Lima Airport Partners advirtió que el aumento del caudal del río Rímac, asociado al fenómeno de El Niño, representa un riesgo para el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. La empresa alertó que los desmontes removidos, pero acumulados en el cauce y sus márgenes, podrían obstaculizar el flujo del agua y elevar el peligro de desbordes, filtraciones y afectaciones a la segunda pista y los sistemas eléctricos y de comunicaciones. La advertencia exige una respuesta urgente.