Decía un amigo que ver esta semana a políticos culparse mutuamente sobre la demora en la llegada de la vacuna del COVID-19 lo regresó a su clase escolar sobre la guerra con Chile. Comparto la sensación. En el colegio nos enseñaron que la Guerra del Pacífico se perdió por tener élites divididas y una sociedad quebrada. Políticos corruptos, desinteresados, incapaces de ponerse de acuerdo antes y durante la guerra. Las consecuencias fueron devastadoras.

Sé que los historiadores especialistas en el tema tendrían mucho que decir sobre esa versión de la derrota. Pero nos deja una idea de las razones por las que nos fue tan mal en el conflicto y que hoy son fáciles de reconocer en nuestra catástrofe sanitaria. Saldremos de esta pandemia sintiendo que pasamos otra tragedia nacional que también desnudó nuestras debilidades. Hemos visto hasta corrupción en la compra de bienes sanitarios, el fondo de la miseria humana.

Volviendo a nuestro drama semanal de las vacunas, uno puede darle mucho peso a la irresponsabilidad del Congreso durante la pandemia y a la inestabilidad que ha generado para explicar este resultado. Pero ello no quita las responsabilidades propias y grandes del Gobierno anterior por no tener acuerdos claros. Ni exime de las frases con las que se elevó las esperanzas irresponsablemente cuando ni vacuna había. Determinar dónde están esas culpas es necesario, pues la rendición de cuentas ayuda a evitar que sigamos cometiendo errores.

Pero tengamos en claro tres cosas. Una, lo urgente ahora es conseguir esas vacunas. Dos, encontrar la verdad no pasará por las acusaciones de los interesados que, más bien, son los que deben ser auscultados. Y tres, nuestro problema para el futuro no es solo la pandemia, sino todo lo sucedido desde el 2016, cuando muchas cosas se comenzaron a degradar.

No es que lo que había antes fuera bueno, por favor. La pandemia ha mostrado los límites del modelo peruano, los cuales ayudan a entender mejor el impacto del virus en nuestro país. Y los grandes retos y problemas del Perú preceden este quinquenio. Pero algunas cosas que funcionaban y daban cierta estabilidad han sido derruidas, se degradaron en cinco años. Bajamos un escalón. El próximo quinquenio puede ser más de lo mismo. O peor. Más que mejorar lo que merecía ser cambiado, puede empeorar lo que, aunque sea, funcionaba.

Sin embargo, no es esta imagen de disputas y mediocridad con la que hay que cerrar el año y llegar a fiestas. Hay un lado de donde sacar esperanzas. Sí, este año nos ha llevado al desasosiego. Pero también a valorar nuestros recursos de solidaridad y compromiso a nivel personal y como comunidad. Todos hemos tenido la tristeza de saber que amigos, familiares o personas que veíamos en el cotidiano, ya no estarán con nosotros. Pero también hemos visto aparecer a quienes temíamos no volverían y alegrarnos por lo que representan en nuestras vidas.

Este año también será recordado por tantas escenas de solidaridad que nos acompañaron. Colectas, apoyos, esfuerzos para proteger empleos. Valorar, también, la reacción ciudadana contra el despropósito de Manuel Merino y sus cómplices. Un mensaje que ojalá se canalice hacia nuevas formas de participar en política y que construya una mayor fiscalización ciudadana.

Abundan las razones para el pesimismo, pero también hay escenarios donde se recupera cierta sensatez y en los que el dolor nos ayuda a pensar mejor. Mucho depende de quienes hoy compiten por la presidencia sin cargar con las corruptelas del pasado. Reconocer que no pueden ser más de lo mismo en cuanto a peleas sin propuesta. Tienen intereses en común. La política no es Twitter.

Un verso de Eielson recoge bien estas sensaciones de horror y esperanza en un año que nunca olvidaremos: “Todo me hiere y todo me ilumina”. Que el desastre y el sufrimiento nos hagan valorar la sensatez y reconocer lo que está en juego. Feliz Navidad.