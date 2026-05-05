Higiene hospitalaria en aumento, seis peruanos retornan de Rusia y violencia en el fútbol peruano

En el Semáforo de este martes 5 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el INSN San Borja superó el 70% de adherencia en higiene de manos, un avance que otros hospitales públicos deberían replicar. Segundo, el retorno de seis peruanos desde Rusia es positivo, pero aún quedan más de 600 atrapados por una red de trata. Finalmente, la violencia entre hinchas y jugadores en Andahuaylas es inaceptable y debe ser sancionada con firmeza.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Un avance real en el higiene

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja superó el 70% de adherencia en higiene de manos. Este logro apoyado en un enfoque intercultural que capacita a personal y familias de los pacientes en quechua y aymara merece ser reconocido y destacado. Hace un año, el mismo hospital enfrentó un brote bacteriano con 12 niños infectados, por lo que el porcentaje alcanzado es apenas el punto de partida. Otros centros de salud públicos deben imitar y mejorar los niveles de adherencia en el higiene de manos.

🟡Faltan cientos

Que seis peruanos hayan vuelto a casa tras ser engañados con falsas ofertas laborales y enviados a una zona de guerra en Rusia es una noticia que merece celebrarse. La gestión consular funcionó. Pero quedan más de 600 compatriotas atrapados en esa situación, ocho ya fallecieron, y la red de trata que los captó a través de redes sociales sigue operando, lo que es un peligro latente. El retorno de seis es un alivio; el regreso de los demás, un tema pendiente al que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe abocarse.

🔴Inaceptables actos de violencia en Andahuaylas

Lo que ocurrió en el estadio de Los Chankas en Andahuaylas tras la derrota ante Deportivo Garcilaso no tiene justificación: hinchas encarando a sus propios jugadores y futbolistas saltando la reja para responderles a golpes. La derrota duele, pero la violencia mancha toda competencia deportiva. La FPF y la Liga 1 deben actuar con firmeza: sanciones severas a jugadores, multas al club y sanción al estadio. El fútbol no puede ser cómplice de la impunidad.