El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Higiene hospitalaria en aumento, seis peruanos retornan de Rusia y violencia en el fútbol peruano

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 5 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC
    Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC

    En el Semáforo de este martes 5 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el INSN San Borja superó el 70% de adherencia en higiene de manos, un avance que otros hospitales públicos deberían replicar. Segundo, el retorno de seis peruanos desde Rusia es positivo, pero aún quedan más de 600 atrapados por una red de trata. Finalmente, la violencia entre hinchas y jugadores en Andahuaylas es inaceptable y debe ser sancionada con firmeza.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.