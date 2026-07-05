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Hiperpolítica

“El país no vive una despolitización, sino una politización sin arquitectura”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

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    Resumen

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    "Anton Jäger ha descrito nuestro tiempo como el de la hiperpolítica. Una época en la que todo se politiza, pero casi nada se organiza o institucionaliza". Ilustración: Víctor Aguilar rúa
    "Anton Jäger ha descrito nuestro tiempo como el de la hiperpolítica. Una época en la que todo se politiza, pero casi nada se organiza o institucionaliza". Ilustración: Víctor Aguilar rúa

    Hay algo que incomoda en los análisis que reducen el momento político de Keiko Fujimori a una reedición exacta de las condiciones que rodearon al fujimorato, como si el país hubiera permanecido congelado desde los noventa. Esa pereza analítica impide organizar mejor a la sociedad para resistir la coalición autoritaria temida. No porque el fujimorismo carezca de pulsiones autoritarias –sería enternecedor descubrir a estas alturas su vocación republicana–, sino porque esa lectura es políticamente mediocre para pensar cómo reanimar espacios sociales que se han vaciado de política.

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