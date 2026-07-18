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Hipódromo de Monterrico ofrece ingreso gratuito, restringen tránsito en Av. Brasil y atacan a conductor de Translima

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 18 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (Foto: Difusión)
    (Foto: Difusión)

    En el Semáforo de este sábado 18 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, destaca el ingreso gratuito al hipódromo de Monterrico por Fiestas Patrias, un gesto que promueve inclusión. Segundo, el cierre de la avenida Brasil requiere mejor planificación para evitar congestión y desvíos. Finalmente, el ataque contra un conductor de Translima evidencia la grave inseguridad y la urgencia de acciones concretas del Estado.

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