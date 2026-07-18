Hipódromo de Monterrico ofrece ingreso gratuito, restringen tránsito en Av. Brasil y atacan a conductor de Translima

En el Semáforo de este sábado 18 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, destaca el ingreso gratuito al hipódromo de Monterrico por Fiestas Patrias, un gesto que promueve inclusión. Segundo, el cierre de la avenida Brasil requiere mejor planificación para evitar congestión y desvíos. Finalmente, el ataque contra un conductor de Translima evidencia la grave inseguridad y la urgencia de acciones concretas del Estado.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Ingreso gratuito al hipódromo de Monterrico por Fiestas Patrias

El hipódromo de Monterrico abre sus puertas gratuitamente por Fiestas Patrias, con espectáculos familiares y clásicos durante el feriado largo. Cabe saludar la decisión del Jockey Club del Perú y esperar que otras instituciones privadas sigan este ejemplo, entendiendo que celebrar la patria también significa abrir puertas, incluyendo a quienes quedan fuera por falta de recursos.

🟡Cierre de Av. Brasil debería ser mejor planificado

El cierre de un tramo de la avenida Brasil para montar tribunas del desfile patrio es comprensible, pero exige mejor planificación municipal. Cada año se repite el mismo escenario: congestión, desvíos confusos y escasa señalización previa para los vecinos afectados. Las autoridades deben anticipar estas medidas con mayor difusión, rutas alternas y coordinación con el tránsito. Celebrar Fiestas Patrias no puede traducirse en un caos vehicular evitable.

🔴Nuevo crimen por extorsión

Un conductor de Translima fue baleado por extorsionadores mientras cumplía su ruta: una vez más el transporte público es blanco de violencia impune. Esto revela el fracaso estatal para proteger a trabajadores esenciales frente a mafias que operan con total impunidad en las calles. Exigimos a las autoridades resultados concretos, no solo discursos, porque el crimen organizado extorsiona sin freno; la ciudadanía espera que el Estado garantice seguridad.