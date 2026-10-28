Homenaje a la gastronomía peruana, transporte exige planificación y Oedi genera cuestionamiento

En el Semáforo de este miércoles 28 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el homenaje a Gastón Acurio y Micha Tsumura por su aporte a la gastronomía peruana y el reconocimiento de la comunidad china a la cultura culinaria nacional. Segundo, la ampliación del carril bidireccional de la avenida Arequipa, que reduce los tiempos de viaje, pero requiere una planificación integral del transporte público. Finalmente, la contratación del OEDI a un ingeniero sentenciado por corrupción, que cuestiona los filtros de selección y los controles estatales.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Homenaje a promotores de la gastronomía peruana

Gastón Acurio y Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura han contribuido a posicionar la gastronomía peruana dentro y fuera del país, al convertir la cocina en una expresión de identidad y encuentro cultural. La Asociación Peruano China reconoció su trayectoria con baldosas de honor en la calle Capón, en el Barrio Chino de Lima. El homenaje destaca también el mestizaje que nutre la tradición culinaria nacional y el aporte histórico de la comunidad china a la cultura peruana.

🟢Ampliación de carril alivia el tránsito, pero exige planificación

La ampliación del carril bidireccional de la avenida Arequipa es una medida para compensar las dificultades del transporte público en Lima. Según la ATU, la primera etapa redujo los tiempos de viaje de entre 10 y 15 minutos a un rango de 3 a 5, y elevó los usuarios del corredor azul de 70 mil a 78 mil. Sin embargo, estos avances no resuelven por sí solos los problemas de movilidad: será necesario evaluar su impacto y complementarlos con una planificación integral.

🔴Organismo estatal contrata a ingeniero sentenciado por corrupción

El Organismo de Estudio y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI), adscrito a la PCM, contrató por casi S/700 mil a un consorcio cuyo jefe de proyecto, Luis Paul Cabanillas Flores, fue sentenciado por corrupción en el caso de Los Temerarios del Crimen. El ingeniero reconoció que pagó S/30 mil a un regidor de Chiclayo. La contratación genera cuestionamientos sobre los filtros de selección y los controles estatales, especialmente cuando se administran recursos públicos destinados a servicios básicos..