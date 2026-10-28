El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Homenaje a la gastronomía peruana, transporte exige planificación y Oedi genera cuestionamiento

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 28 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    ATU habilitará pases gratuitos para residentes de la avenida Arequipa por ampliación del carril bus. (Foto: ATU)
    ATU habilitará pases gratuitos para residentes de la avenida Arequipa por ampliación del carril bus. (Foto: ATU)

    En el Semáforo de este miércoles 28 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el homenaje a Gastón Acurio y Micha Tsumura por su aporte a la gastronomía peruana y el reconocimiento de la comunidad china a la cultura culinaria nacional. Segundo, la ampliación del carril bidireccional de la avenida Arequipa, que reduce los tiempos de viaje, pero requiere una planificación integral del transporte público. Finalmente, la contratación del OEDI a un ingeniero sentenciado por corrupción, que cuestiona los filtros de selección y los controles estatales.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?