En el Semáforo de este jueves 11 de setiembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. En el Hay Festival Arequipa, que se llevará a cabo en noviembre, se rendirá un homenaje al escritor peruano y Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien nació en la Ciudad Blanca. Segundo, en la Comisión de Justicia del Congreso hay un peligroso predictamen que pretende limitar la labor de la prensa. Este proyecto plantea modificar el artículo 164 del Código Penal, sobre la publicación indebida de las comunicaciones. Por último, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó los pedidos para retirar a Gino Ríos como presidente de la institución por las dos sentencias de violencia familiar en su contra, por lo que seguirá en el cargo.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢 HOMENAJE A MARIO VARGAS LLOSA EN EL HAY FESTIVAL AREQUIPA

Mario Vargas Llosa, quien falleció en abril de este año, será homenajeado en la próxima edición del Hay Festival Arequipa, que se realizará del 6 al 9 de noviembre. El escritor peruano y Nobel de Literatura es natural de Arequipa y uno de los gestores de que el festival llegara a nuestro país. La programación de la undécima edición del festival se conoció esta semana. Además del homenaje a Vargas Llosa, incluirá la presencia de varios invitados, entre ellos el escritor rumano Mircea Cartarescu.

🔴 PELIGROSO PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO

En la Comisión de Justicia del Congreso hay un peligroso predictamen que busca limitar el trabajo de la prensa. La propuesta, impulsada por José Elías (APP), modifica el artículo 164 del Código Penal, sobre la publicación indebida de las comunicaciones. Originalmente, la iniciativa proponía que a la norma se añadiera la prohibición de las publicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) “sin que medie interés público”, pero luego se acordó endurecer la sanción contra quienes lo hagan, incluyendo una multa.

🔴 GINO RÍOS SEGUIRÁ COMO PRESIDENTE DE LA JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó los pedidos para retirar a Gino Ríos del cargo de presidente de la institución por las dos sentencias de violencia familiar que tiene en su contra. Estas condenas deberían haber impedido su postulación como miembro de la JNJ. El pleno de la entidad tomó la decisión con cuatro votos a favor del informe que propuso que Ríos permaneciera en el cargo y se rechazaran las seis solicitudes para vacarlo. Los dos votos en contra fueron de Francisco Távara y Germán Serkovic.