En mayo, el diario inglés “The Guardian” hizo un llamado a la comunidad LGBTQ+ para escuchar cómo estaban viviendo la pandemia. La semana pasada, se publicó un artículo dando cuenta de los resultados: mientras que las personas mayores casadas o convivientes que contestaron no reportaban en general impactos muy distintos a los de parejas heterosexuales en similares condiciones, no sucedía lo mismo en personas más jóvenes. “Los jóvenes LGBTQ”, continuaba el artículo, “reportaron que la cuarentena significó estar confinados con familias que no los apoyaban o eran hostiles”. En la página se pueden leer testimonios de jóvenes que sienten que tienen que vivir continuamente ocultos, pues se encuentran con familias que no respetan su sexualidad o identidad de género. También se lee el impacto que tiene en varios de ellos haber perdido los espacios y comunidades que les servían de apoyo y familia elegida.

En los últimos meses, se han venido publicando artículos periodísticos, investigaciones académicas y reportes de distintas organizaciones que apuntan precisamente estos problemas. A fines de junio, por ejemplo, se publicó en el “Journal of Adolescent Health” un artículo titulado “‘Ahora estoy medio atrapado en casa con padres poco comprensivos': Experiencias de jóvenes LGBTQ con el COVID-19 y la importancia del apoyo online”. Allí, se analizaron transcripciones de chats con un centro estadounidense que ofrece apoyo a personas LGTBQ de 13 a 19 años. Se recibieron mensajes como: “Bueno, es estresante, nadie fuera de este chat usa mi nombre o pronombres, no puedo vestirme de modo femenino […] estoy lentamente perdiendo la cabeza”. “¿Están las personas teniendo problemas porque no ven a su familia elegida por el COVID-19? Sí, el apoyo obligatorio no es realmente apoyo”. “Haría terapia por teléfono, pero tengo miedo de que mi mamá escuche :( “.

En la web del Foro Económico Mundial, el mes pasado el CEO de The Trevor Project, Amit Paley, publicó un artículo donde contaba que “desde el inicio del COVID-19, el volumen de jóvenes que busca al Trevor Project, la organización para prevención de suicidio e intervención de crisis para jóvenes LGTBQ más grande del mundo, ha aumentado significativamente”. Paley continúa asegurando que “antes de la pandemia se había encontrado que la juventud LGTBQ tenía un significativamente mayor riesgo de depresión, ansiedad e intentos de suicidio”, relacionado a las experiencias de discriminación, rechazo y violencia de las que son objeto. Entre los nuevos impactos traídos por el COVID-19, Paley menciona que el cierre de colegios, por ejemplo, ha significado para muchos jóvenes la pérdida de uno de sus espacios más seguros, donde encuentran amigos y profesores que los apoyan.

Aunque muchos de los textos se concentran en el impacto entre los más jóvenes, por supuesto el aislamiento también está afectando a los adultos. En Inglaterra, la LGBT Foundation publicó un reporte que recoge testimonios de personas de todas las edades. “No le he salido del clóset a mi mamá. El que se esté quedando conmigo es más bien una presión”. “Como muchas personas LGTB, he experimentado antes un periodo largo de depresión crónica, en el que casi nunca salía de mi casa y corté lazos sociales. Sé que esta situación es distinta, pero es lo suficientemente similar para ser inquietante”. “Extraño encontrarme con otras mujeres ‘queer’ de forma regular. Ha ayudado a mi confianza con mi identidad y siento que definitivamente estoy perdiendo eso al estar sola”.

Me comuniqué con Alexandra Hernández, directora de Más Igualdad Perú, una organización feminista trabajando por la igualdad para personas LGTBIQ+, que cuenta con un servicio de contención y derivación. Ella me comentó que, especialmente al inicio de la pandemia, notaron el impacto negativo en la salud mental de quienes los contactaban. “Ha sido desastroso”, me dice. Una de las cosas que detectaron es que si muchos jóvenes antes los contactaban por el ‘bullying’ homofóbico que sufrían en el colegio, ahora reciben muchos casos en los que el mayor problema es la convivencia con una familia homofóbica. “Ha habido una pérdida de espacios seguros: universidad, amigos, familia elegida”. También me cuenta otro hecho que resuena a los testimonios de otras partes del mundo: hay personas que los contactan una primera vez pero su cita no se concreta y temen que tenga que ver con que no consiguen la privacidad necesaria para poder acceder a la ayuda que buscan.