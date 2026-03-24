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Huarmey fue sede de importante triatlón, MEF sufre alta rotación y lamentable trivialización en designación de ministro

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 24 de marzo.

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    Triatlón Huarmey 2026
    Triatlón Huarmey 2026

    En el Semáforo de este martes 24 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el exitoso Triatlón Huarmey 2026 reunió a más de 350 atletas; segundo, el Perú acumula 17 ministros de Economía en una década y tres solo en 2026; finalmente, la presentación en redes del nuevo ministro de Energía y Minas fue un espectáculo inaceptable que trivializa la función pública ante una población que exige seriedad y transparencia, no entretenimiento barato.

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