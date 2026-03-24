Huarmey fue sede de importante triatlón, MEF sufre alta rotación y lamentable trivialización en designación de ministro

En el Semáforo de este martes 24 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el exitoso Triatlón Huarmey 2026 reunió a más de 350 atletas; segundo, el Perú acumula 17 ministros de Economía en una década y tres solo en 2026; finalmente, la presentación en redes del nuevo ministro de Energía y Minas fue un espectáculo inaceptable que trivializa la función pública ante una población que exige seriedad y transparencia, no entretenimiento barato.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Triatlón de Huarmey se disputó con éxito

El Triatlón Huarmey 2026 se celebró con éxito, al reunir a más de 350 atletas de distintas regiones en las pruebas Sprint y Super Sprint, que incluyeron natación en mar, ciclismo por la Panamericana Norte cerrada y carrera pedestre. Este evento fortalece el triatlón en el Perú, al promover deporte, turismo y la proyección de nuevos talentos nacionales. Además, inspira a jóvenes a practicar estilos de vida activos y posiciona a Huarmey como referencia nacional en competencias de resistencia y salud.

🔴Peligrosa rotación en MEF

El Perú ha acumulado 17 ministros de Economía en la última década y ya lleva tres en lo que va del 2026, frente a solo siete en la década anterior ( 2006-2015 ). Esta rotación incesante destruye la continuidad de políticas públicas, debilita la confianza del sector privado y genera incertidumbre fiscal, afectando gravemente el desarrollo del país. Se necesita estabilidad en el MEF para planificar proyectos de largo plazo y atraer inversión; el constante cambio solo genera ineficiencia y desconfianza actual.

🔴Un show inaceptable

Ha sido una vergüenza la manera en que el gobierno presentó ayer en redes al nuevo ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, como si se tratara de un ‘reality’ o de una campaña de intriga. Lo que debió ser un acto sobrio terminó pareciendo un cásting, un espectáculo inaceptable. El país no necesita suspenso ni escenografía: exige seriedad. Este espectáculo trivializa la función pública y confunde a la población, que necesita transparencia, no entretenimiento barato de quienes gobiernan el país.