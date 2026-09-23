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Huellas y paradojas de la injusticia

“Trabajar por la justicia es una tarea de gran responsabilidad. Vidas y, por tanto, sociedades enteras dependen de ello”.

    Pamela Alcázar
    Por

    Escritora y especialista en Relaciones Internacionales

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La industria del cine tiene la capacidad particular de hacernos sentir, por un par de horas, que somos parte de una historia. Conectamos con sus personajes y esperamos con ansias un final feliz y justo. Sin embargo, hay desenlaces que pueden dejarnos una profunda sensación de impotencia o indignación, cuando quien está obrando mal logra imponerse o salir librado, y mucho más si este llega a ser premiado. Esos giros ocurren en las pantallas y, por supuesto, también en la vida real.

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