Huellas y paradojas de la injusticia

La industria del cine tiene la capacidad particular de hacernos sentir, por un par de horas, que somos parte de una historia. Conectamos con sus personajes y esperamos con ansias un final feliz y justo. Sin embargo, hay desenlaces que pueden dejarnos una profunda sensación de impotencia o indignación, cuando quien está obrando mal logra imponerse o salir librado, y mucho más si este llega a ser premiado. Esos giros ocurren en las pantallas y, por supuesto, también en la vida real.

Hace más de dos mil años, un sabio observó esta contradicción y expuso que “en este mundo se dan casos absurdos, pues hombres buenos reciben el castigo que merecen los malos, y hombres malos reciben el premio que merecen los buenos” (Eclesiastés 8:14/nvi). Ciertamente, esta observación puede seguir siendo muy actual. “¡Qué injusto!”, podemos pensar, pero hay situaciones que, en determinado momento, parecen no tener sentido.

La justicia existe como aspiración, como principio y hasta como institución, pero cuando no es bien administrada no alcanza a todos. Hay transgresiones que reciben sentencia y otras que quedan impunes. Pasa en historias cotidianas y, por supuesto, también en situaciones que pueden involucrar a toda una sociedad cuando se trata de mandatarios o líderes que obran mal.

Augusto Pinochet y Francisco Franco, por ejemplo, son dos casos muy representativos al respecto. Fueron dictadores que durante largos períodos concentraron el poder y gobernaron mediante la imposición. Un desacuerdo podía interpretarse como una amenaza o una ofensa, y quienes se atrevían a cuestionarlos o denunciarlos podían enfrentar intimidación, exclusión o fuertes represalias. Cometieron graves violaciones de derechos humanos. Lo paradójico es que, después de tantos años de poder y de los crímenes cometidos bajo sus regímenes, ninguno de los dos recibió una condena penal por ellos.

Lamentablemente, las transgresiones que estos dictadores cometieron han trascendido en el tiempo, y es que el daño no termina con el maltrato o la agresión. La psicología reconoce que las experiencias traumáticas pueden dejar efectos duraderos, especialmente cuando el daño permanece sin reconocimiento o reparación.

Sobre esto, el pasado mes de agosto, el diario “El País” mostró que, 90 años después, continúa el debate sobre la búsqueda de los restos del poeta Federico García Lorca, fusilado en 1936 durante la Guerra Civil Española. Décadas después, las familias siguen buscando respuestas y justicia por las desapariciones y ejecuciones. En Chile, por su parte, más de cinco décadas después del golpe militar de 1973, las secuelas de la dictadura y el dolor de los familiares de las víctimas también permanecen en su memoria colectiva.

A todo esto, existe una contradicción aún más difícil de aceptar. En los procesos de transición política de España y Chile se aprobaron leyes de amnistía que, en determinados contextos, funcionaron como escudos legales frente a la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos. Buscaban cerrar etapas de conflicto, ¿pero hasta dónde puede llegar una amnistía cuando han pasado décadas y las víctimas siguen esperando respuestas? ¿Se puede proteger legalmente a un agresor?

La injusticia cala hondo; puede hacer que una víctima desconfíe de las instituciones y hasta de quienes la rodean, y que la sociedad perciba que las reglas no son iguales para todos.

¿Cuál es el camino para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse?

La historia nos ha dejado curiosas coincidencias que pueden ayudarnos a reflexionar sobre las soluciones que ya se han considerado y la importancia que tienen.

El 10 de diciembre del 2006, Augusto Pinochet murió sin una condena penal definitiva, pero falleció precisamente en el Día de los Derechos Humanos, fecha en que el mundo conmemora la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. ¿Una coincidencia? Tal vez, pero resulta difícil no detenerse a pensar en ello. Quizás, más allá de las circunstancias, esta conexión de fechas nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de que, cuando la justicia de un país no logra llegar hasta el final, es importante que existan instrumentos internacionales capaces de contribuir a sancionar aquellos crímenes que los sistemas nacionales, por distintas razones, no llegan a resolver.

Después de todo, uno de los principios esenciales de la justicia es la imparcialidad de quien la administra. Si quien debe evaluar una situación tiene una relación estrecha con una de las partes, su imparcialidad queda comprometida. Cuando las personas encargadas de investigar o juzgar están condicionadas por intereses políticos, institucionales o de otro tipo, la justicia puede quedar debilitada. Por eso resulta tan importante la existencia de mecanismos internacionales: su distancia respecto de los hechos y de los actores involucrados puede ofrecer una mirada independiente, ajena a las relaciones e intereses que pueden condicionar la actuación interna de un Estado.

Por otro lado, Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y, diecinueve días después, el 9 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, sin relación alguna con su muerte, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Dos dictadores no recibieron condena penal definitiva en los tribunales terrenales, pero murieron rodeados de fechas simbólicas, como si hubieran dejado un recordatorio impreso en el calendario.

En el Perú, los desafíos de la justicia tampoco son ajenos a nuestra historia. Existen casos de graves violaciones de derechos humanos que, décadas después, todavía buscan verdad, justicia y reparación. Pero estos desafíos no pertenecen únicamente al pasado. En la actualidad, también existen casos que generan preocupación en la sociedad por la forma en que podrían ser atendidos por las instituciones, especialmente cuando se trata de hechos graves que afectan a menores de edad. Situaciones como estas nos llevan a preguntarnos qué ocurre cuando una sociedad decide limitar o prescindir de instancias internacionales de protección.

El debate sobre la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reapareció en el 2024, cuando la ahora excongresista María Acuña presentó una iniciativa para que el país se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más recientemente, el 14 de octubre del 2025, el entonces congresista Wilson Soto solicitó evaluar el inicio del procedimiento de retiro del Perú de la Convención y de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. El retiro, afortunadamente, no se concretó.

Juristas defensores de los derechos humanos destacan constantemente que una justicia tardía ya no es justicia, y el sabio que reflexionó sobre el tema dijo también que “cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades” (Eclesiastés 8:11). Después de muchos siglos de reflexión, la preocupación es la misma: cuando las cosas quedan impunes, las consecuencias a largo plazo pueden ser aún mayores.

El ciclo difícilmente acabará. Mientras exista la injusticia, siempre habrá algo que defender y reparar. Quizás era precisamente esa realidad la que el sabio antiguo quería destacar para que nuestras sociedades hicieran algo al respecto.

Trabajar por la justicia es una tarea de gran responsabilidad. Vidas y, por tanto, sociedades enteras dependen de ello. La paz, después de todo, también es fruto de la justicia. Es necesario reparar, en lo posible, el daño infligido a las víctimas y blindar a las instituciones contra la impunidad.