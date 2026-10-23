El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Hungría 1956: la libertad también tuvo una voz en el Perú

“Este 23 de octubre, Hungría honra a quienes lucharon por su libertad”.

    András Beck
    Por

    Embajador de Hungría en Perú

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Austria / Hungarian refugees / A young refugee couple is moving their belongings into the new apartment block. / UNHCR / 71 / 1958 / Szabo
    Austria / Hungarian refugees / A young refugee couple is moving their belongings into the new apartment block. / UNHCR / 71 / 1958 / Szabo

    Hace 70 años, mientras los húngaros reclamaban libertad en las calles de Budapest, en el Perú hubo quienes sintieron que aquella lucha también les concernía. Las páginas de El Comercio conservan un testimonio de esa solidaridad. Volver a ellas permite recordar un episodio de nuestra historia y reconocer una cercanía entre nuestros pueblos anterior al establecimiento de relaciones diplomáticas.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?