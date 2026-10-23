Hungría 1956: la libertad también tuvo una voz en el Perú

Hace 70 años, mientras los húngaros reclamaban libertad en las calles de Budapest, en el Perú hubo quienes sintieron que aquella lucha también les concernía. Las páginas de El Comercio conservan un testimonio de esa solidaridad. Volver a ellas permite recordar un episodio de nuestra historia y reconocer una cercanía entre nuestros pueblos anterior al establecimiento de relaciones diplomáticas.

El 23 de octubre de 1956, una manifestación estudiantil dio paso a una revolución contra la dictadura comunista y la dominación soviética. Sus protagonistas reclamaban libertades políticas e independencia nacional. Durante unos días pareció posible cambiar el destino del país. El 4 de noviembre, una nueva ofensiva soviética aplastó esa esperanza y abrió un período de represión y exilio.

La tragedia húngara encontró eco entre escritores e intelectuales peruanos. En los recortes de El Comercio reunidos bajo el título «Homenaje a Hungría», Honorio Delgado escribió: «Hungría ofrece al mundo el ejemplo glorioso de su desesperada pugna por la libertad». Mariano Iberico expresó su admiración por el pueblo húngaro y su protesta ante el agravio que sufría. Enrique López Albújar, Alberto Ureta y otras voces también dejaron constancia de su solidaridad.

These refugees are taking a train to Switzerland, their new country of asylum. ; This image was originally shot in black and white and was colourized in 2021 by the Brazilian artist Marina Amaral based on historical research and creative interpretation. The photo credit should name both the photographer and the artist – e.g., “Photo ©UNHCR/Photographer Name, Colourization ©UNHCR/Marina Amaral” or “©UNHCR/Photographer (colourization by Marina Amaral) / UN Archives

Aquellos textos muestran cómo se recibió en el Perú una crisis que sacudió a Europa. Para sus autores, la distancia geográfica no disminuía la gravedad de lo que ocurría. La libertad de los húngaros merecía ser defendida porque estaba en juego un principio que también protegía a los peruanos: el derecho de un pueblo a decidir su destino.

La diplomacia peruana sostuvo esa misma convicción. Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Víctor Andrés Belaúnde afirmó: «Al defender a Hungría nos defendemos a nosotros mismos». Su frase vinculaba la independencia húngara con la seguridad de todas las naciones frente a la imposición por la fuerza.

La solidaridad adquirió además una dimensión cotidiana cuando el Perú ofreció un nuevo hogar a húngaros que habían dejado su patria. Aquí pudieron trabajar, formar familias y reconstruir sus vidas. Sus hijos y nietos son hoy parte de una historia compartida que se conserva en recuerdos familiares, fotografías y objetos cuidadosamente guardados.

Con motivo de este aniversario, hemos recogido seis testimonios de miembros de la comunidad húngara de Lima. Reúnen experiencias de la revolución y el exilio, junto con recuerdos de quienes ya vivían en el Perú. Escucharlos permite comprender cómo los grandes acontecimientos atraviesan una vida: una despedida, un viaje incierto, el aprendizaje de otro idioma y la posibilidad de volver a sentirse en casa.

En 1956, la revista TIME eligió como su Hombre del Año al combatiente húngaro por la libertad, una figura colectiva que representaba a quienes habían desafiado la opresión. Setenta años después, algunos protagonistas de aquella historia viven entre nosotros. Poder escucharlos es un privilegio y una responsabilidad.

Para El Comercio, sus páginas de entonces constituyen también un patrimonio que merece volver a los lectores. Documentan la respuesta de una parte de la sociedad peruana ante el sufrimiento de otro pueblo y ayudan a explicar por qué los húngaros recordamos al Perú con gratitud.

Este 23 de octubre, Hungría honra a quienes lucharon por su libertad. Desde Lima, queremos agradecer también a quienes supieron reconocer aquella causa y a quienes acogieron a nuestros compatriotas. Al recuperar sus palabras y escuchar a los testigos, mantenemos viva una amistad construida mucho antes de que muchos de nosotros naciéramos.