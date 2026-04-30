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IA en salud: la ruta que El Salvador le muestra al Perú

“El objetivo final no es tecnológico: es un sistema de salud con mejor conectividad, datos de calidad e interoperabilidad real”.

    Aníbal Velásquez
    Por

    Epidemiólogo y exministro de Salud

    avelasquez@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En noviembre de 2025, El Salvador lanzó DoctorSV con una apuesta que merece atención en el Perú: en pocos meses, una plataforma nacional de telemedicina asistida por inteligencia artificial alcanzó más de 1,1 millones de usuarios, cerca de 1,8 millones de citas y alrededor de 18.000 atenciones diarias, con capacidad instalada para 30.000 consultas por día. Financiada por el CAF y desarrollada en alianza con Google, DoctorSV no es un piloto exitoso esperando permiso para crecer: es una apuesta de Estado desde el inicio. El reciente lanzamiento de su segunda fase, orientada al seguimiento de pacientes crónicos, confirma esa dirección.

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