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IA: La frontera de desarrollo económico que el Perú debe cruzar

“Si el nuevo gobierno actúa y aprende de la experiencia de otras naciones esos mismos riesgos pueden convertirse en oportunidades”.

    Carlos Calderón
    Por

    Director de la Academia de Datos, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UTEC

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El gobierno de Keiko Fujimori asumirá su mandato contando con una Ley de Inteligencia Artificial, su reglamento y una Estrategia Nacional (ENIA 2026-2030) recién renovada. Es turno del verdadero desafío de la nueva administración (Ejecutivo y Congreso): ejecutar y no publicar más documentos. El Perú no necesita una política de IA; necesita una política de desarrollo económico basada en ella. La diferencia está en pasar del papel a la construcción de capacidades nacionales.

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