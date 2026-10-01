Ian Escuza llega a la UFC, fallas en recompensas del Ministerio del Interior, y la situación del mar en Zorritos

En el Semáforo de este jueves 1 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el salto del peleador peruano Ian Escuza a la UFC tras su contundente victoria en el Dana White’s Contender Series. Segundo, las fallas que persisten en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior pese a los cambios realizados tras las investigaciones de El Comercio. Finalmente, el avance del mar en Zorritos y el fuerte golpe al turismo.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Ian Escusa, nuevo peleador peruano en UFC

El peleador peruano Ian Escuza logró una victoria ante el italiano Luca Borando en la competencia Dana White’s Contender Series, al imponerse por nocaut técnico en apenas 32 segundos. El triunfo le permitió obtener un contrato con la UFC, la organización de artes marciales mixtas del mundo, y mantener un invicto de ocho combates como profesional. El resultado representa un paso para el deporte peruano y abre una oportunidad para que un atleta nacional gane presencia al máximo nivel internacional.

🔴El programa de recompensas aún no supera fallas

El Diario El Comercio puso en evidencia las fallas del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y, tras los cuestionamientos, la plataforma comenzó a incorporar cambios. Entre ellos, se mejoró su adaptación a celulares y se incluyó al prófugo Jolín Bazán Valderrama que no figuraba en la lista. Sin embargo, las modificaciones aún no resuelven problemas: la web carece de dominio oficial y sus mecanismos de contacto presentan fallas.

🔴El mar avanza sobre Zorritos y golpea el turismo

La erosión y los fuertes oleajes siguen golpeando Zorritos, en Tumbes, donde más de 20 hoteles y restaurantes ya reportan daños y algunos han tenido que restringir sus operaciones. Empresarios señalan, además, una caída de 80% en la llegada de turistas, especialmente ecuatorianos, ante la pérdida de playa. Mientras las mareas altas continúan afectando la infraestructura, los propietarios recurren a sacos de arena y piedras que son rápidamente arrastrados. La falta de una respuesta efectiva aumenta los riesgos para la actividad turística y los negocios locales.