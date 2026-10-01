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Ian Escuza llega a la UFC, fallas en recompensas del Ministerio del Interior, y la situación del mar en Zorritos

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 1 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Ian Escuza en la competencia Dana White’s Contender Series. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
    Ian Escuza en la competencia Dana White’s Contender Series. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
    / Chris Unger

    En el Semáforo de este jueves 1 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el salto del peleador peruano Ian Escuza a la UFC tras su contundente victoria en el Dana White’s Contender Series. Segundo, las fallas que persisten en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior pese a los cambios realizados tras las investigaciones de El Comercio. Finalmente, el avance del mar en Zorritos y el fuerte golpe al turismo.

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