El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Ignacio Buse gana en el US Open, la investigación a Kelly Portalatino y zonas que son foco de explotación sexual de menores

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 3 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Ignacio Buse jugó contra Marcos Girón en su debut en el US Open 2026. Foto: Getty Images
    Ignacio Buse jugó contra Marcos Girón en su debut en el US Open 2026. Foto: Getty Images

    En el Semáforo de este jueves 3 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el tenista peruano Ignacio Buse debutó en el Abierto de Estados (US Open) con una victoria. Ahora enfrentará al francés Benjamin Bonzi en la segunda ronda del torneo. El segundo tema: una fiscalía inició una investigación preliminar contra la excongresista y exministra Kelly Portalatino por el atropello de un ciclista en el Cercado de Lima. Ella fue detenida en flagrancia tras el incidente. Por último: la División de Trata de Personas de la Policía informó sobre un problema terrible: que las mafias captan a las menores de edad, con el fin de explotarlas sexualmente, sobre todo en zonas de San Juan de Lurigancho, Huaycán y Ate.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.