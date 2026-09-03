Ignacio Buse gana en el US Open, la investigación a Kelly Portalatino y zonas que son foco de explotación sexual de menores

En el Semáforo de este jueves 3 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el tenista peruano Ignacio Buse debutó en el Abierto de Estados (US Open) con una victoria. Ahora enfrentará al francés Benjamin Bonzi en la segunda ronda del torneo. El segundo tema: una fiscalía inició una investigación preliminar contra la excongresista y exministra Kelly Portalatino por el atropello de un ciclista en el Cercado de Lima. Ella fue detenida en flagrancia tras el incidente. Por último: la División de Trata de Personas de la Policía informó sobre un problema terrible: que las mafias captan a las menores de edad, con el fin de explotarlas sexualmente, sobre todo en zonas de San Juan de Lurigancho, Huaycán y Ate.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Ignacio Buse debuta con victoria en el US Open

Ignacio Buse arrancó su participación en el Abierto de Estados Unidos (US Open) con un trabajoso triunfo en cinco sets sobre Marcos Girón. Así, la racha ganadora de Nacho sigue tras haber logrado, el sábado pasado, el ATP 250 Winston-Salem. Hubo suspenso en el partido de ayer. No solo porque comenzó perdiendo el primer set, sino porque tuvo que suspenderse unas horas por la lluvia que cayó en Nueva York. Está previsto que Buse juegue hoy contra el francés Benjamin Bonzi en la segunda ronda.

🔴 Investigación fiscal a Kelly Portalatino

Una fiscalía penal de Lima inició una investigación preliminar contra la excongresista y exministra de Salud Kelly Portalatino por el delito de lesiones culposas, en agravio de un ciudadano al que atropelló cuando este conducía una bicicleta eléctrica en el Cercado de Lima. Según se informó, el hecho ocurrió el martes 1 en la tarde. Tras el incidente, la exparlamentaria de Perú Libre fue trasladada a una comisaría en calidad de detenida (en flagrancia). La fiscalía ya ordenó varias diligencias, incluido el dosaje etílico.

🔴 Las zonas que son foco de la explotación sexual de menores

Es preocupante cómo las organizaciones criminales captan a menores de edad para someterlas a la explotación sexual, sobre todo en San Juan de Lurigancho, Huaycán y Ate. La División de Trata de Personas de la Policía informó que las mafias captan a las menores a través de las redes sociales como WhatsApp y Telegram, pero también de manera directa; es decir, por contacto físico con ellas. Solo entre enero y agosto de este año, la PNP ha rescatado a 37 menores de edad.