En el Semáforo de este lunes 8 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. En primer lugar, Ignacio Buse suma un título más en su lista de triunfos en Sevilla. Segundo, alerta de vientos fuertes estos días en la costa. Por último, se cumplirán 3 años de Pedro Castillo sin ser inhabilitado.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢IGNACIO BUSE SIGUE SUMANDO

Este sábado, nuestra primera raqueta nacional, Ignacio Buse, obtuvo su segundo título en el circuito Challenger, en la Copa Sevilla. Con su triunfo ante el argentino Genaro Olivieri, ‘Nachito’ suma 125 puntos para seguir subiendo en el ránking mundial y se posiciona hoy en el número 122, ya muy cerca del ansiado top 100. Con la confianza que Ignacio viene forjando en las últimas semanas, llega esta semana para empezar los preparativos y disputar la Copa Davis ante Portugal, que se jugará el 12 y 13 de setiembre.

🟡ALERTA DE VIENTOS

El Senamhi informó que la costa peruana experimentará vientos de ligera a moderada intensidad hasta el martes 9 de setiembre, con ráfagas que alcanzarán velocidades de hasta 35 kilómetros por hora (km/h). Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se espera la presencia de cobertura nubosa con llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas próximas al litoral, durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A tomar precauciones.

🔴TRES AÑOS SIN INHABILITACIÓN

Mientras la Corte Suprema define si el expresidente Pedro Castillo y sus exministros cometieron el delito de rebelión el 7 de diciembre del 2022, el Legislativo lleva cerca de tres años sin sancionar una infracción constitucional que hasta los defensores castillistas admiten. Impunes a ese nivel, Pedro Castillo y el resto de implicados podrían postular al Congreso en las próximas elecciones generales del 2026. Y si la inhabilitación no se aprueba hasta diciembre del 2027, habrá expirado el plazo de cinco años para sancionar una infracción constitucional.