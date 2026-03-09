El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Buscando aliados para generar riqueza

“La mayor muestra de esta inequidad es la violencia. Una de cada dos peruanas ha sido víctima de violencia de su pareja. Esta es una realidad que enfrentamos a diario y es transversal a todos los estratos socioeconómicos y niveles de educación”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Solo en el Perú somos 18 millones de mujeres, pero aún seguimos siendo excluidas y nuestros derechos se ven constantemente vulnerados. La desigualdad económica y social se evidencia en distintas dimensiones: el acceso a trabajo, las brechas salariales, los logros educativos, y la violencia y el acceso al sistema de justicia. Hoy en el Perú las mujeres ganan en promedio 25% menos que sus pares hombres por el mismo trabajo, pese a que una ley lo prohíbe.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.