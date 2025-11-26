En el Semáforo de este miércoles 26 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el programa Impactando Vidas, liderado por Mónica Liyau, concluyó su I Torneo de Fútbol 2025 con 1.750 estudiantes de 75 colegios públicos participando en siete ligas en Lima, Cañete, Mala, Pisco y Ayacucho. Segundo, el Senamhi declaró alerta roja para Lima y 15 regiones por incremento de temperaturas de moderada a extrema intensidad y radiación ultravioleta elevada, vigente hasta el 27 de noviembre. Finalmente, la Fiscalía de Ayacucho realizó un allanamiento en la UNSCH por investigación preliminar sobre irregularidades en el proceso de admisión, incautando equipos informáticos, servidores y documentos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢IMPACTANDO VIDAS

El programa social Impactando Vidas, liderado por la ex deportista olímpica Mónica Liyau, dio por concluido el I Torneo de Fútbol Impactando Vidas 2025, que contó con la participación de más de 1.750 estudiantes de 75 colegios públicos. Tras varios meses de disputa de siete ligas en Lima, Cañete, Mala, Pisco y Ayacucho, se proclamó a los campeones anuales. Desde el 2016, Impactando Vidas trabaja en colegios públicos del país impulsando el desarrollo integral de la niñez a través del deporte, con el fortalecimiento de habilidades físicas, cognitivas y socioemocionales.

🟡INCREMENTO EXTREMO DE TEMPERATURAS

El Senamhi declaró alerta roja para Lima y otras 15 regiones del país ante el incremento de temperaturas catalogadas como “de moderada a extrema intensidad”. De acuerdo con el organismo, además del aumento de la temperatura, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un incremento notable de la radiación ultravioleta. La alerta roja estará vigente hasta el jueves 27 de noviembre, a las 11:59 p.m. Hay que tomar las precauciones del caso.

🔴INVESTIGACIÓN EN CURSO EN LA UNSCH

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho realizó un allanamiento en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), con ocasión de una investigación preliminar por presuntas irregularidades en el reciente proceso de admisión. El allanamiento abarcó diversas áreas vinculadas al examen de ingreso y se incautaron equipos informáticos, servidores, cartillas ópticas, documentos y dispositivos de comunicación en posesión de funcionarios.