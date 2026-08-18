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Inauguran 40 atrapanieblas en Pomacocha, escándalo por historial delictivo de Julián Pérez Mallqui y colegios en Lima Sur cerrados por lluvias

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 18 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Los 40 atrapanieblas instalados en las partes altas de Villa María del Triunfo permitirán captar la humedad de la neblina y almacenarla para su posterior aprovechamiento por las familias de la zona. (Fotos: Antonio Melgarejo / GEC).
    Los 40 atrapanieblas instalados en las partes altas de Villa María del Triunfo permitirán captar la humedad de la neblina y almacenarla para su posterior aprovechamiento por las familias de la zona. (Fotos: Antonio Melgarejo / GEC).

    En el Semáforo de este martes 18 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, inauguraron 40 atrapanieblas en Pomacocha, Villa María del Triunfo, iniciativa del Grupo El Comercio y aliados que proveerá cientos de litros diarios a decenas de familias. Segundo, alarma el historial del diputado Julián Pérez Mallqui: además de las acusaciones por agredir a su expareja, registra reclusión en 2001 por hurto agravado y condena por lesiones culposas. Finalmente, alertamos por el estado crítico de colegios en Lima Sur, cuyas infraestructuras dañadas por lluvias obligaron a suspender clases presenciales, exigiendo soluciones urgentes.

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