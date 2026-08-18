Inauguran 40 atrapanieblas en Pomacocha, escándalo por historial delictivo de Julián Pérez Mallqui y colegios en Lima Sur cerrados por lluvias

En el Semáforo de este martes 18 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, inauguraron 40 atrapanieblas en Pomacocha, Villa María del Triunfo, iniciativa del Grupo El Comercio y aliados que proveerá cientos de litros diarios a decenas de familias. Segundo, alarma el historial del diputado Julián Pérez Mallqui: además de las acusaciones por agredir a su expareja, registra reclusión en 2001 por hurto agravado y condena por lesiones culposas. Finalmente, alertamos por el estado crítico de colegios en Lima Sur, cuyas infraestructuras dañadas por lluvias obligaron a suspender clases presenciales, exigiendo soluciones urgentes.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Instalación de atrapanieblas en VMT

El último domingo se inauguraron 40 atrapanieblas en el asentamiento humano Pomacocha, en las partes altas de Villa María del Triunfo, los que permitirán captar agua para decenas de familias que viven ahí. Esto es parte de un proyecto que impulsan el Grupo El Comercio y América Multimedia de la mano con la ONG Movimiento Peruanos Sin Agua. Los sistemas tienen una capacidad de captación estimada de entre 200 y 400 litros de agua al día por malla. En total, se contemplan instalar 250 atrapanieblas.

🔴El antecedente del diputado Pérez

A los recientes cuestionamientos al diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), acusado de agredir a su expareja, se suma uno de hace más de dos décadas: en el 2001 estuvo recluido en el penal de Yanamilla (Ayacucho) luego de que fuera detenido y denunciado por el delito de hurto agravado, como reveló “Panorama”. Fue acusado de robar tres motosierras y otras herramientas a una ONG. Como se recuerda, antes fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión suspendida por lesiones culposas.

🔴Colegios de Lima Sur afectados por las lluvias

Las intensas lluvias en Lima afectaron diversas zonas e infraestructuras del sur de Lima, entre ellas colegios de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores. Son varios los centros educativos que se encuentran en estado crítico por las precipitaciones. Ante este gran problema, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana dispuso suspender las clases presenciales ayer. Es urgente encontrar soluciones para que los escolares no se vean afectados por esta situación.