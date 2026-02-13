Inicio
Incautan 850 mil dólares falsos en SJL; 103 candidatos renuncian; basura enterrada en Agua Dulce

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 13 de febrero.

    "El hallazgo de basura y desechos en la playa Agua Dulce evidencia poca conciencia ciudadana y la necesidad de mayor control municipal".
    En el Semáforo de este viernes 13 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la incautación de 850 mil dólares falsos en San Juan de Lurigancho fue un duro golpe al crimen y refuerza la importancia del trabajo de inteligencia policial. Segundo, la renuncia de más de 103 candidatos al Congreso y otros cargos muestra improvisación y falta de seriedad en los partidos. Finalmente, el hallazgo de basura y desechos en la playa Agua Dulce evidencia poca conciencia ciudadana y la necesidad de mayor control municipal.

    Incautan 850 mil dólares falsos en SJL; 103 candidatos renuncian; basura enterrada en Agua Dulce
