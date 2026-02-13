Incautan 850 mil dólares falsos en SJL; 103 candidatos renuncian; basura enterrada en Agua Dulce

En el Semáforo de este viernes 13 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la incautación de 850 mil dólares falsos en San Juan de Lurigancho fue un duro golpe al crimen y refuerza la importancia del trabajo de inteligencia policial. Segundo, la renuncia de más de 103 candidatos al Congreso y otros cargos muestra improvisación y falta de seriedad en los partidos. Finalmente, el hallazgo de basura y desechos en la playa Agua Dulce evidencia poca conciencia ciudadana y la necesidad de mayor control municipal.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Exitoso operativo

La incautación de 850.000 dólares falsificados en un taller clandestino de San Juan de Lurigancho representa un golpe significativo contra las redes de falsificación monetaria. La detección de estos talleres clandestinos es crucial para prevenir la circulación de moneda falsa que perjudica tanto al comercio formal como a ciudadanos comunes. Este resultado refuerza la necesidad de mantener operaciones de inteligencia sostenidas desde la PNP contra el crimen organizado.

🔴 Un centenar menos de candidatos

Que más de 103 aspirantes al Senado, la Cámara de Diputados, el Parlamento Andino y hasta una vicepresidencia hayan renunciado a sus candidaturas revela improvisación y cálculos de última hora. La mayor parte se registró el martes 10, un día antes de la fecha límite para renunciar, el 11 de febrero. El dato importa porque en las listas al Legislativo cada renuncia genera un espacio sin reemplazo y deja mucho que decir sobre la seriedad de los partidos para confeccionar sus listas.

🔴 Basura en Agua Dulce

En la playa Agua Dulce de Chorrillos, personal municipal halló un chancho a medio comer, pañales y otros desechos enterrados en la arena durante la limpieza de dicho balneario. Esto no es solo cuestión de higiene: la basura orgánica y sanitaria atrae vectores, concentra bacterias y puede provocar infecciones y contaminación del mar. Los veraneantes deben tener más conciencia y depositar sus desechos en los basureros. De igual forma, las autoridades deben reforzar la vigilancia y sancionar a quienes ensucien la playa.