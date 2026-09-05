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Inconsciencia

“Los despiadados asesinatos de Trujillo deberían ser el punto de inflexión para pasar a la ofensiva y eliminar estas organizaciones criminales”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Foto: Wilson Fernández
    Composición: El Comercio / Foto: Wilson Fernández

    Las chapucerías que se produjeron alrededor de la captura y presentación de los cuatro supuestos implicados en el horrendo asesinato de Trujillo han generado un revuelo mediático al que se ha sumado el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, con críticas al desempeño de la Policía, pero por aplicar la ley que le devuelve la investigación preliminar a esa institución (con la conducción jurídica del Ministerio Publico). “[...] Ahora la ley que ha salido dice que la policía puede realizar la investigación preliminar y eso está siendo un problema grave, especialmente en este caso”, cuestionó. Es decir, el fiscal de la Nación aún no acepta dicha ley, pese a que fue validada por el Tribunal Constitucional luego de que el propio Ministerio Público presentara una demanda de inconstitucionalidad contra ella. Entonces seguir objetando esa ley ya es contumacia, o síndrome de Estocolmo con Delia Espinoza.

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