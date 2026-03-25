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Incumplimiento de la pensión de alimentos en el Perú: ¿qué medidas sí generan resultados?

La pensión de alimentos no es una opción ni un acto de buena voluntad: es una obligación legal y, sobre todo, un deber moral.

Javier Arrieta
Por

Abogado socio del estudio García Bustamante

jarrieta@gbabogados.pe

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Promover una cultura de responsabilidad parental resulta tan importante como contar con mecanismos legales eficaces | Foto: Referencial
Promover una cultura de responsabilidad parental resulta tan importante como contar con mecanismos legales eficaces | Foto: Referencial

En el Perú, el incumplimiento de la pensión de alimentos sigue siendo una problemática extendida que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes. Más allá de un conflicto entre padres, estamos ante una situación que compromete derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la educación. Por ello, no se trata solo de exigir el pago de una obligación económica, sino de garantizar condiciones mínimas para el desarrollo integral del menor. En ese contexto, resulta pertinente preguntarse: ¿qué mecanismos legales funcionan realmente para lograr el cumplimiento?