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Intensidad y altura

“¿Qué esperar de los días que quedan? Primero, una intensa circulación de información real y ficticia. Segundo, la activación de factores emocionales”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    Este domingo finalizará una contienda que ha resultado, contradictoriamente, corta y extenuante. Corta, por el poco tiempo que se ha dispuesto para discutir propuestas de fondo. Así, una vez más, lo que prevalece en la decisión final es la comparación de las resistencias que ambas opciones generan.

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