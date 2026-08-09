Investigación a psicóloga por agresión a menor, peruano va a mundial de carrera de alta montaña, y trágico incendio en Pasco con un fallecido

En el Semáforo de este domingo 9 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, destacamos la rápida acción de la fiscalía al iniciar investigación y dictar medidas de protección contra Pamela Almenara, acusada de agredir a un menor con autismo, estableciendo un estándar de eficiencia judicial. Segundo, celebramos el logro del atleta arequipeño José Manuel Quispe, segundo en la carrera Beast of Big Creek en EE. UU. y clasificado al mundial de skyrunning en España. Finalmente, lamentamos el trágico incendio en Yanahuanca, Pasco, que mató a un comunero y arrasó más de 100 hectáreas, evidenciando falta de prevención y la urgencia de sistemas de alerta efectivos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Que le caiga todo el peso de la ley

La fiscalía inició una investigación preliminar contra Pamela Almenara, bachiller en Psicología acusada de agredir físicamente a un menor con autismo, tras hallar registros audiovisuales que muestran el maltrato. La rapidez con que el Ministerio Público dispuso diligencias urgentes y medidas de protección para la víctima es un ejemplo de cómo debe operar el sistema ante denuncias de violencia infantil. Es alentador ver que la denuncia de la madre no cayó en el vacío. Esta rapidez debe servir como estándar para casos similares.

🟢Deportista peruano destaca en carrera de alta montaña

El arequipeño José Manuel Quispe logró el segundo lugar en la Beast of Big Creek, una carrera de alta montaña disputada en Washington (EE.UU.), asegurando así su clasificación a la gran final del Merrell Skyrunner World Series en España. El corredor del CIVA Endurance Club, líder del ránking mundial, cruzó la meta solo detrás del estadounidense Morgan Elliott. Este logro confirma que el talento peruano compite de igual a igual con las potencias del ‘skyrunning’.

🔴Un incendio evitable que deja un muerto

Un incendio forestal en Yanahuanca, Pasco, cobró la vida de un comunero de 60 años y arrasó más de 100 hectáreas de pastizales, mientras las autoridades aún investigan su origen. Que las llamas se reavivaran por vientos fuertes y pastizales secos revela una falta de prevención en zonas rurales de alto riesgo. Es inaceptable que, año tras año, estas tragedias se repitan sin planes efectivos de contención. Las autoridades deben invertir en sistemas de alerta y brigadas forestales antes de que ocurra otra muerte prevenible.