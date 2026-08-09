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Investigación a psicóloga por agresión a menor, peruano va a mundial de carrera de alta montaña, y trágico incendio en Pasco con un fallecido

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 9 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Arequipeño José Manuel Quispe en la competencia Beast of Big Creek, celebrada en las faldas del monte Ellinor (estado de Washington, Estados Unidos). Foto: Antton Guaresti.
    Arequipeño José Manuel Quispe en la competencia Beast of Big Creek, celebrada en las faldas del monte Ellinor (estado de Washington, Estados Unidos). Foto: Antton Guaresti.

    En el Semáforo de este domingo 9 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, destacamos la rápida acción de la fiscalía al iniciar investigación y dictar medidas de protección contra Pamela Almenara, acusada de agredir a un menor con autismo, estableciendo un estándar de eficiencia judicial. Segundo, celebramos el logro del atleta arequipeño José Manuel Quispe, segundo en la carrera Beast of Big Creek en EE. UU. y clasificado al mundial de skyrunning en España. Finalmente, lamentamos el trágico incendio en Yanahuanca, Pasco, que mató a un comunero y arrasó más de 100 hectáreas, evidenciando falta de prevención y la urgencia de sistemas de alerta efectivos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.