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Sin rumbo y sin estrategia

“Lo que sí no es mentira es que Estados Unidos se embarcó en algo de lo que no saldrá indemne”.

    Gisella López Lenci
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    "Irán no tiene la capacidad militar de Estados Unidos o Israel, pero se ha preparado durante años para esta circunstancia". (EFE/EPA/WILL OLIVER)
    "Irán no tiene la capacidad militar de Estados Unidos o Israel, pero se ha preparado durante años para esta circunstancia". (EFE/EPA/WILL OLIVER)

    Por más que Donald Trump diga que Irán está “a punto de rendirse” y que él acabará la guerra “cuando lo decida”, el presidente estadounidense sabe que se ha metido en un callejón sin salida. Por supuesto, estamos hablando de un mandatario que no se guía por la razón, sino por su ego y los consejos de quienes piensan como él.

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