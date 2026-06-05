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Isla artificial beneficia pingüinos; conexiones aéreas se amplían; ataque extorsivo paraliza transportistas en SJM

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 5 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Cañete 25 de febrero 2026 La planta de licuefacción de gas natural de PERU LNG en Pampa Melchorita (Perú) alberga una importante colonia de pingüinos de Humboldt en su rompeolas, Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
    Cañete 25 de febrero 2026 La planta de licuefacción de gas natural de PERU LNG en Pampa Melchorita (Perú) alberga una importante colonia de pingüinos de Humboldt en su rompeolas, Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
    / Julio Reaño

    En el Semáforo de este viernes 5 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, un rompeolas en Pampa Melchorita se convirtió en refugio para pingüinos de Humboldt y otras especies marinas, pese a amenazas como la sobrepesca y la gripe aviar. Segundo, al menos cinco aerolíneas internacionales evalúan ingresar al Perú para reforzar la conectividad del Jorge Chávez. Finalmente, un ataque con bomba molotov contra una combi en San Juan de Miraflores reavivó el temor de transportistas ante las extorsiones.

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