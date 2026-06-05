Isla artificial beneficia pingüinos; conexiones aéreas se amplían; ataque extorsivo paraliza transportistas en SJM

En el Semáforo de este viernes 5 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, un rompeolas en Pampa Melchorita se convirtió en refugio para pingüinos de Humboldt y otras especies marinas, pese a amenazas como la sobrepesca y la gripe aviar. Segundo, al menos cinco aerolíneas internacionales evalúan ingresar al Perú para reforzar la conectividad del Jorge Chávez. Finalmente, un ataque con bomba molotov contra una combi en San Juan de Miraflores reavivó el temor de transportistas ante las extorsiones.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UN REFUGIO PARA LOS PINGÜINOS

Un rompeolas construido en el 2010 en Pampa Melchorita, al sur de Lima, para proteger las operaciones de exportación de gas natural, se transformó inesperadamente en refugio para una importante colonia de pingüinos de Humboldt. Gracias a su aislamiento y a las condiciones que ofrece para la anidación, la estructura alberga más de 100 especies de flora y fauna marina. Sin embargo, la especie enfrenta amenazas como la sobrepesca, la gripe aviar y el fenómeno El Niño. Actualmente, esta “isla artificial” representa un valioso espacio para la conservación de la biodiversidad marina peruana.

🟢FORTALECIENDO LA CONECTIVIDAD AÉREA

Al menos cinco aerolíneas, principalmente de Europa y Asia, evalúan ingresar al mercado peruano. Entre las compañías con negociaciones más avanzadas figuran Turkish Airlines y Qatar Airways, esta última interesada tanto en carga como en pasajeros. Las autoridades esperan concretar algunos acuerdos hacia finales del 2026 para iniciar operaciones en el 2027. Además, se proyectan nuevas rutas internacionales hacia destinos como Milán, Dubái y Londres, lo que consolidaría al Jorge Chávez como un importante centro de conexiones regional.

🔴CONTINÚAN LOS ATENTADOS

Extorsionadores atacaron una combi de la empresa Los Rojitos en San Juan de Miraflores al lanzar una bomba molotov mientras el vehículo se encontraba estacionado. El atentado provocó daños materiales en la unidad y en un inmueble, aunque no dejó personas heridas. Según los transportistas, la empresa viene siendo amenazada por bandas criminales que exigen pagos extorsivos. Tras el ataque, varios conductores decidieron suspender sus labores por temor a nuevas agresiones y exigieron mayor protección de las autoridades.