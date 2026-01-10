En el Semáforo de este sábado 10 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el presidente José Jerí respaldó al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, apoyando la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, respetando la voluntad popular manifestada en julio del 2024. Segundo, inició la marcha blanca del ‘by-pass’ Las Torres en Lurigancho-Chosica, obra de 1,4 km que reducirá el tránsito de dos horas y media a 45 minutos, con habilitación total prevista para febrero. Finalmente, aumentaron los robos a joyerías del Centro de Lima mediante modalidades como forado en madrugada y asaltos armados en horario de atención, especialmente en el Jirón de la Unión.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El respaldo del presidente Jerí a González Urrutia

El último miércoles, el presidente José Jerí conversó telefónicamente con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien respaldó públicamente en el proceso de transición en el país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro la semana pasada. En el diálogo, el mandatario dijo que espera que ese proceso termine con el “respeto de la voluntad popular venezolana, manifestada en julio del 2024”, en referencia a la victoria de González Urrutia en las elecciones presidenciales de ese año.

🟢 La marcha blanca del ‘by-pass’ Las Torres

Ayer, comenzó la marcha blanca del ‘by-pass’ Las Torres, una obra de 1,4 kilómetros en Lurigancho-Chosica que busca disminuir la gran congestión vehicular en la autopista Ramiro Prialé (se estima que el tránsito vehicular en la zona se reduzca de dos horas y media a 45 minutos). Por ahora se han habilitado dos carriles en el sentido Lima-Chosica, de 5:00 a.m. a 6:00 p.m. En total, la vía tendrá seis carriles, tres por cada dirección. Los trabajos están al 92%. La habilitación total está prevista para febrero.

🔴Preocupante aumento de los robos a las joyerías del Centro de Lima

Pese a estar en zonas donde hay importantes sedes de entidades estatales, como Palacio de Gobierno, varias joyerías del Centro de Lima han sufrido robos en los últimos meses. Estos se han dado en distintas modalidades y horas. Los que se realizan en la madrugada son por la modalidad de forado, que consiste en romper una pared del local contiguo a la joyería. Sujetos armados también asaltan en horario de atención al cliente, sobre todo en joyerías del Jirón de la Unión.