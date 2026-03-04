El Comercio
JNE abre participación para debates, IPD entrega departamentos a medallistas, obras obstaculizan inicio del año escolar

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 4 de marzo.

    En lo que fue la Villa Panamericana los deportistas tendrá su departamento. (Foto: Andina)

    En el Semáforo de este miércoles 4 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los ciudadanos podrán enviar hasta la medianoche del lunes 9 sus preguntas para los debates presidenciales que organizará este mes el Jurado Nacional de Elecciones, mediante el formulario en Voto Informado; se elegirán 72 consultas por un comité encabezado por el JNE. Segundo, el IPD entregó a Diego Elías y Juan Pablo Varillas las llaves de sus departamentos en la Villa Panamericana de Villa El Salvador, como reconocimiento por sus medallas en Lima 2019 y en el marco de la Ley 30949. Finalmente, un informe de El Comercio señala que obras cerca de colegios en Surco, Barranco y el óvalo Gutiérrez están dificultando el acceso a las escuelas al inicio del año escolar.

