JNE abre participación para debates, IPD entrega departamentos a medallistas, obras obstaculizan inicio del año escolar

En el Semáforo de este miércoles 4 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los ciudadanos podrán enviar hasta la medianoche del lunes 9 sus preguntas para los debates presidenciales que organizará este mes el Jurado Nacional de Elecciones, mediante el formulario en Voto Informado; se elegirán 72 consultas por un comité encabezado por el JNE. Segundo, el IPD entregó a Diego Elías y Juan Pablo Varillas las llaves de sus departamentos en la Villa Panamericana de Villa El Salvador, como reconocimiento por sus medallas en Lima 2019 y en el marco de la Ley 30949. Finalmente, un informe de El Comercio señala que obras cerca de colegios en Surco, Barranco y el óvalo Gutiérrez están dificultando el acceso a las escuelas al inicio del año escolar.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Preguntas de la ciudadanía para los debates presidenciales

Los ciudadanos podrán formular preguntas a los 36 candidatos presidenciales que deben participar en los debates que el Jurado Nacional de Elecciones organizará durante este mes. Tienen hasta la medianoche del lunes 9 de para enviarlas. El formulario oficial está disponible en la plataforma Voto Informado. Serán 72 consultas ciudadanas, las cuales serán seleccionadas por un comité encabezado por el JNE e integrado por representantes de organismos.

🟢Medallistas de Lima 2019 recibieron departamentos

El Instituto Peruano del Deporte entregó a Diego Elías (squash) y Juan Pablo Varillas (tenis) las llaves de sus departamentos en la Villa Panamericana de Villa El Salvador, un reconocimiento por sus logros en Lima 2019. Elías, quien estuvo presente en la entrega, obtuvo la medalla de oro en esos Juegos Panamericanos. Varillas alcanzó la presea de bronce en los dobles del tenis, junto con Sergio Galdos. La entrega de los inmuebles es parte de los beneficios de la Ley 30949 para nuestros medallistas.

🔴Obras cerca de colegios en distintos distritos

Un problema en el inicio del año escolar es la dificultad para acceder a las escuelas por las obras que se realizan cerca de estas en distritos limeños, según un informe de El Comercio. En Surco se desarrolla una nueva etapa de obras de la vía expresa sur (a cargo de Emape), como en la avenida Paseo de la Castellana. En Barranco hay construcciones (privadas) cerca del cruce de las avenidas Grau y Piérola. En el óvalo Gutiérrez, límite de San Isidro y Miraflores, también hay obras (del municipio de Miraflores).