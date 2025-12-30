Kast, el cobre y lo que la geografía informa

Tomen un mapa y observen ese gran desierto en el Pacífico sur. Es una sola gran ecorregión desértica con yacimientos y reservas polimetálicas, probablemente las más grandes y ricas del mundo, entre ellas de cobre, sobre todo hacia el sur. Por el lado peruano se le denomina desierto costero, mientras que por el lado chileno se le llama desierto de Atacama; pero geográficamente es el desierto del Pacífico sur. Si uno revisa otros mapas, por ejemplo, los mapas geológicos, verá que hay vetas de cobre que se extienden –incluso– al otro lado del macizo sudamericano. Es lo que los geólogos llaman un cinturón de pórfidos de cobre. Hay un cinturón que “amarra” al Perú, Chile y Argentina.

La geografía no entiende de fronteras nacionales ni políticas. Robert Kaplan, en un clásico libro sobre geopolítica, dijo que “la geografía informa”, pero “los mapas condicionan”. El Perú, Chile y ahora Argentina están “informados” por el cobre, el mineral de la nueva revolución tecnológica. Son “repúblicas del cobre”, si cabe el término. Abro paréntesis: para Gabriela Mistral, el desierto es el “Abuelo Desierto”, un ser “sustanciado” que define los contornos de la vida chilena. Cierro paréntesis.

Aquí mismo, hace dos semanas, señalé que había una geopolítica de los minerales, sobre todo del cobre. Si uno mira el país y mira el entorno sudamericano, si uno hace una “anatomía de un instante”, no puede dejar de observar los últimos pasos de Kast, el presidente electo de Chile, quien anunció una visita oficial al Perú para enero próximo. Antes, solo días después de su triunfo, Kast fue a visitar a Milei acompañado por un séquito de diplomáticos y otros personajes, entre ellos integrantes del poderoso grupo empresarial minero chileno.

Una aproximación sobre lo anterior es que la minería será un eje fundamental en las relaciones chileno-argentinas para los próximos años, cuando –de acuerdo con los informes de prospectiva– el precio del cobre se estima en promedio en US$5 la libra para todo el 2026 y en los próximos años la demanda continuará en ascenso. Chile y el Perú dominan el 40% de ese enorme mercado. Lean este dato: hoy el mundo consume alrededor de 24 millones de toneladas y se espera que al empezar la próxima década la demanda aumente a cerca de 35 millones. Es lo que se llama un superciclo de minerales.

Como se habrán dado cuenta, el telón de fondo de esta columna es la “venganza de la geografía” y ello nos lleva a revisitar los mapas. Sin los mapas y sin los minerales es difícil entender los pasos políticos de Kast en los últimos días. Debemos añadir otro dato interesante: desde 1997, Chile y Argentina tienen un Tratado Binacional Minero, que permite el desarrollo de distritos mineros en ambos lados de la cordillera, acuerdo que debe actualizarse. Desde Chile, representantes del Consejo Minero, el grupo que integra a las principales empresas mineras, proponen la creación de un gran “hub minero” junto al Perú y Argentina. Lo curioso es que también añaden a Bolivia. Competitividad y geografía parece ser la mirada chilena.

Observen estos otros datos. Chile ahora tiene ‘minas viejas’ y el 85% de su cartera son ampliaciones de las operaciones ya existentes, es decir, proyectos ‘brownfields’, y las leyes de cobre se han reducido de 2,5% a 0,5% por tonelada mientras que en el Congo son de 4% o 5%. Asimismo, el precio del agua desalinizada aumentará en los próximos años, y eso también conlleva al aumento de costes de generación de energía. Un último dato: tanto en el Perú como en Chile, la “tramitología” y la “permisología” son “enfermedades infantiles” del burocratismo salvaje. En Chile hay 600 trámites; y en el Perú, 400. Los permisos ambientales son una odisea.

Kast, Milei, Paz en Bolivia y Jerí en el Perú. Todos bajo la atenta mirada de Trump y su propio juego. Litio, agua, cobre y el retorno por todo lo alto de la geopolítica y, sobre todo, de la geografía. Pero aquí, en este país de “desconcertadas gentes”, la informalidad y la ilegalidad son amparadas por el propio Estado. Miren el Reinfo y observen a Kast.