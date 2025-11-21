¿Qué está ocurriendo con las elecciones en Chile?

"El ejemplo chileno es el reflejo de las expectativas de los ciudadanos de América Latina en este momento de tensión social a escala regional".

Los vientos de la política le vuelven a ser favorables a la ultraderecha chilena, que ha encontrado en José Antonio Kast a una figura representativa que está en el umbral de devolverlos al poder. La derecha llegó a las elecciones del domingo pasado con tres propuestas diferentes, que apenas minutos después de conocerse que Kast pasaba a segunda vuelta, se convirtieron en un solo discurso unificado que, salvo una catástrofe, les aseguraría el triunfo en la segunda vuelta.

La comunista Jeannette Jara ganó la primera vuelta con 26,8% de los votos, aunque en sus cálculos partidarios esperaba un respaldo no menor del 30%. Eso significa que la izquierda chilena enfrenta el peor resultado electoral obtenido desde el regreso a la democracia en 1990.

La candidata Jara llegó a las elecciones como la imagen de continuidad del gobierno de Boric –del que fue ministra–, con una gestión desgastada porque, a decir del electorado chileno, no pudo contrarrestar ni mejorar los problemas económicos, sociales y, sobre todo, de seguridad que afectan a la sociedad de ese país.

El ejemplo chileno es el reflejo de las expectativas de los ciudadanos de América Latina en este momento de tensión social a escala regional. La población va a las urnas con rabia ante una profunda desilusión que se refleja en los estallidos sociales que ponen de relieve propuestas radicales, que capitalizan el descontento social y apelan a discursos populistas con los que son elegidos.

La radicalización electoral se debe a que los latinoamericanos no sienten que sus políticos gobiernen para su pueblo, sino para los poderosos, además de percibir a una mayoría de políticos como corruptos, según las tendencias del Latinobarómetro.

La derecha va ocupando espacios en América Latina en las últimas elecciones. Aparte del ascenso de Javier Milei en Argentina, en Bolivia asumió el mandato Rodrigo Paz, un derechista moderado, tras más de 20 años de gestión del MAS. Habrá que estar a la expectativa de los procesos electorales del 2026 para ver si continúan las tendencias hacia la derecha. En abril tendremos elecciones en el Perú, en mayo en Colombia y en octubre en Brasil.