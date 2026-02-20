El Comercio
Esto fue lo que opinó El Comercio los últimos días sobre la coyuntura política

En los últimos días con la censura de José Jerí y la posterior designación de José María Balcázar como presidente interino el Diario marcó de manera sólida su postura

    Presidente de la República, José María Balcázar. Foto: Congreso del Perú.
    En los últimos días, con la censura de José Jerí en la presidencia del Congreso y la posterior elección de José María Balcázar como titular del Parlamento y eventual reemplazo del jefe de Estado, este Diario ha dejado clara su postura editorial. De esta forma, se ha opinado de forma crítica sobre el accionar del Legislativo fijando una postura firme frente a una clase política que normaliza la improvisación y el cuoteo.

