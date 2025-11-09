En el Semáforo de este domingo 9 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el triatleta peruano Patrick Mogrovejo ganó la medalla de oro en una categoría infantil de la fecha del Campeonato Nacional de Triatlón de Chile que se realizó hace unos días en Viña del Mar. El segundo: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) empezaron una mesa técnica que busca fortalecer la estabilidad macroeconómica del país. Por último: otro derrumbe ha generado un foso muy peligroso a la altura del kilómetro 3,5 de la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢JOVEN TRIATLETA PERUANO GANA MEDALLA DE ORO EN CAMPEONATO EN CHILE

El joven triatleta peruano Patrick Mogrovejo nos dio una alegría desde el sur del continente: logró la medalla de oro en una categoría infantil de la fecha del Campeonato Nacional de Triatlón de Chile que se disputó en Viña del Mar el 1 y 2 de noviembre. Mogrovejo, de Mollendo, ganó en la categoría de 10 a 11 años, como parte del equipo Aquaxtreme. El circuito que incluyó 100 metros de natación, tres kilómetros de ciclismo y un kilómetro de carrera.

🟢 IMPORTANTE MESA TÉCNICA DEL MEF Y BCR

El último viernes, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva del Perú empezaron una mesa técnica que busca fortalecer la estabilidad macroeconómica del país y construir una agenda económica de Estado a largo plazo. En la reunión del viernes se informó que se conformarán grupos de trabajo dedicados a ejes como la reducción de la informalidad, la ampliación de la base tributaria, el fortalecimiento de las reglas fiscales y los lineamientos de política económica.

🔴 EL PELIGROSO FOSO EN LA AVENIDA NÉSTOR GAMBETTA

Un nuevo peligro hay en el kilómetro 3,5 de la Av. Néstor Gambetta, en Ventanilla. Otro derrumbe ha generado que el foso que se ha ido formando debajo de la pista en los últimos años, y que había dejado un carril prácticamente en el aire, se extienda hasta la parte superior de la vía, lo que pone en riesgo a los miles de vehículos que transitan por la zona. El forado, de casi cuatro metros, abarca los dos carriles del sentido sur a norte. Está en el mismo lugar que Provías Nacional reabrió provisionalmente semanas atrás.