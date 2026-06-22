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Están en bonanza

“El voto del exterior le fue adverso y pesó; pero el problema de Sánchez no está en Madrid ni en Buenos Aires, sino en los Andes”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Tengo familiares que huyeron de la hiperinflación y el terrorismo de los años ochenta buscando un futuro mejor. Emigrar es difícil: se empieza, en muchos aspectos, desde cero. Y la decisión de irse –tomada por 3,49 millones de peruanos– muchas veces se da porque la política no deja más remedio. Arrebatarles el derecho a votar, como pretende Juntos por el Perú, es una medida antidemocrática: los excluye de la democracia y les quita la única herramienta para cambiar esa política que los ahuyentó: el voto.

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