El Congreso de la República ha cometido un nuevo retroceso en la gobernanza de nuestros bosques al aprobar, hace unos días y por insistencia, la modificación de la Ley 29763 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), sin consultar a los pueblos originarios, como se hizo con la norma original.

Esta medida, que pretendía resolver un problema público de seguridad sobre la tierra de familias agricultoras de la Amazonía, en realidad hace caso omiso a regulaciones sobre protección del bosque y de los suelos forestales, debilita la lucha contra la deforestación y vulnera los derechos de los pueblos originarios.

Centrémonos en algunas de las principales falencias de la propuesta:

No es solución para exportar a la UE, puesto que no serán ingenuos en su implementación al determinar que se cumple todo requisito ambiental y social por el solo hecho de haber sido legalizado por una propuesta sin asidero técnico. Además, consideramos que no sería viable su reglamentación por el Ejecutivo, dado que colisiona con el marco jurídico vigente. No soluciona el problema de miles de familias que hacen agricultura, agroforestería y manejan bosques, porque solo les darían derechos donde ya deforestaron. Eso genera, además, un incentivo perverso que podemos lamentar luego si se mantiene esto como precedente en el futuro. Además, no considera que se pueden afectar áreas donde los pueblos originarios aún no son reconocidos ni titulados por el Estado.

La propuesta tampoco es una solución para la promoción de las inversiones sostenibles, puesto que exacerba la falsa dicotomía de priorizar la inversión en desmedro de nuestro patrimonio amazónico. Esta debería ser una oportunidad para que tanto las familias agricultoras como el Estado busquen un cambio real en la forma como actúa la agricultura y, en especial, la agroforestería, en la Amazonía, desvinculándose de la deforestación y degradación como premisa, y reconociendo el potencial de nuestra Amazonía para inversiones sostenibles.

Finalmente, la propuesta normativa deberá ser debatida nuevamente por el Congreso. Es necesario que la sociedad civil permanezca vigilante y dispuesta a apoyar estos procesos, haciendo llegar análisis y propuestas. Pero, sobre todo, es urgente que Ejecutivo y Legislativo abran un proceso amplio de debate de ideas y propuestas de solución a favor de todas y todos los peruanos. Toda decisión debe incluir una visión del Estado desde el territorio (gobiernos locales, regionales) y hacia los sectores correspondientes, a través de una mirada que no responda a intereses particulares.