En el Semáforo de este miércoles 21 de enero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, participará en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos. Segundo, el Senamhi advirtió que el río Pisco en Ica podría desbordarse por intensas lluvias. Finalmente, Mariana González denunció tres intentos de extorsión para obligar a su padre, el opositor Edmundo González Urrutia, a abandonar su lucha política en Venezuela a cambio de liberar a su esposo Rafael Tudares.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 JULIO VELARDE EN EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, participará en el Foro Económico Mundial 2026, que se lleva a cabo del 19 al 23 de enero en Davos-Klosters, Suiza. El directorio del BCR autorizó su viaje, y Velarde estará en el evento hasta el 23 de enero. Su intervención será hoy en el panel “Breaking Latin America’s Growth Ceiling”, donde discutirá sobre cómo lograr nuevas fuentes de crecimiento económico en América Latina junto a otros líderes y expertos internacionales.

🟡 CUIDADO CON EL RÍO PISCO

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el río Pisco, en Ica, podría desbordarse al alcanzar un nivel hidrológico crítico debido a las intensas lluvias, con un caudal máximo de 256,31 m³/s en la estación Letrayoc. Este incremento pone en riesgo cultivos, bocatomas y varios centros poblados a lo largo del cauce. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse lejos de las riberas y evitar cruzar el río. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional también monitorea la situación y pide tomar precauciones.

🔴 PERSECUCIÓN POLÍTICA EN VENEZUELA

Mariana González, hija del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció tres intentos de extorsión para obligarla a que su padre abandone su lucha política a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, condenado a 30 años de prisión. Las supuestas coacciones ocurrieron en embajadas, sedes del Arzobispado y oficinas de ONG, y habrían tenido testigos. Mariana calificó estas acciones como persecución política y arbitrariedad, y aseguró que el proceso contra su esposo carece de pruebas.